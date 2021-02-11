消費券第二期｜今起派發　市民港鐵站排隊拍八達通領消費券【附實用連結+優惠資訊+短片】 (12:02)

【12:02更新】電子消費券第二期今起（10月1日）派發，7月4日至7月17日完成電子登記的市民，如選用支付寶、Tap＆Go或WeChat Pay HK，會自動收到3000元消費券；選用八達通的市民則需到指定地點拍卡，領2000元消費券。不少市民早上便前往領券，早上約8時，杏花邨港鐵站有部分市民到港鐵補貼領取站拍卡領券，亦有市民到OK便利店拍卡領券，一度出現人龍。至約11時，柴灣港鐵站的OK便利店亦出現20多人的人龍。