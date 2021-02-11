好去處｜將軍澳海天晉滙秋日市集+光影裝置+毛孩相展　食買玩與寵物同樂【短片】 (08:17)

將軍澳「海天晉滙 秋意‧逸閒之旅」活動

日期：2021年10月1日至31日（「愛寵‧愛自然及香港水底世界」相展至11月7日）

時間：上午10時至晚上10時

地點：將軍澳唐俊街28號海天晉滙Ocean PopWalk（港鐵將軍澳站A出口）

*註：遊戲須於商場消費滿$100，憑即日電子消費單據參加其中一項遊戲，完成挑戰可獲贈禮品。

秋日光影市集

「秋日光影市集」於10月特定日子在海天晉滙地下露天長廊舉行，現場可看到約20名手作人的手作和寵物零食，同場設「秋日啤酒試飲及小食換領」，須憑即日電子消費單據換領，換完即止。

市集日期：2021年10月1至3日、10月6至10日

市集時間：

10月1至3日、10月9至10日 下午1時至晚上9時

10月6日 下午1時至晚上8時

10月7至8日 下午5時至晚上9時

地點：將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙地下露天長廊

網站：www.popwalk.com.hk

好去處：

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