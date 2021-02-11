好去處｜將軍澳海天晉滙秋日市集+光影裝置+毛孩相展　食買玩與寵物同樂【短片】 (08:17)

將軍澳海天晉滙Ocean PopWalk由即日至10月31日舉辦「海天晉滙 秋意‧逸閒之旅」活動，商場內外設有「秋意‧逸閒」光影裝置、「毛孩秋逸遊」打卡位，以及「愛寵‧愛自然及香港水底世界」展覽，展出數十幅毛孩及海洋生物的趣怪攝影作品。戶外長廊另設有多款遊戲*、夜光搖搖板等人寵遊樂設施；10月首兩個周末更設有「秋日光影市集」，大家可帶同一家大小與毛孩閒逛食買玩。明報電子平台組記者以短片介紹打卡及玩樂遊戲，大家可趁假期外出走走「與寵同樂」。
將軍澳「海天晉滙 秋意‧逸閒之旅」活動
日期：2021年10月1日至31日（「愛寵‧愛自然及香港水底世界」相展至11月7日）
時間：上午10時至晚上10時
地點：將軍澳唐俊街28號海天晉滙Ocean PopWalk（港鐵將軍澳站A出口）
*註：遊戲須於商場消費滿$100，憑即日電子消費單據參加其中一項遊戲，完成挑戰可獲贈禮品。
秋日光影市集
「秋日光影市集」於10月特定日子在海天晉滙地下露天長廊舉行，現場可看到約20名手作人的手作和寵物零食，同場設「秋日啤酒試飲及小食換領」，須憑即日電子消費單據換領，換完即止。
市集日期：2021年10月1至3日、10月6至10日
市集時間：
10月1至3日、10月9至10日 下午1時至晚上9時
10月6日 下午1時至晚上8時
10月7至8日 下午5時至晚上9時
地點：將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙地下露天長廊
好去處：
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