樂悠咭｜1959年出生者明起可申請「樂悠咭」　明年2月享2元乘車優惠【申請教學影片】 (12:41)

至於1957及1958年出生的合資格市民，八達通卡有限公司至今共收到約19.5萬份申請，估計佔本港同年出生人口約83%。政府呼籲上述年份出生而仍未申請「樂悠咭」的合資格市民盡快遞交申請。

方法一：透過八達通App申請

．下載八達通App

．填妥個人資料

．拍攝並上載身分證正本、彩色護照證件相片

．透過八達通App遞交電子申請表

方法二：郵遞表格申請

．於指定地點（派發地點一覽表）索取申請表格：部分港鐵客務中心、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心、政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心；或在網上下載申請表格。

．填妥申請表格，並貼上身分證副本及彩色護照證件相片

．郵遞寄出

詳情可瀏覽八達通網頁。

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● 以「八達通App」申請樂悠咭教學影片：