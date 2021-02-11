莧菜鐵質含量高於菠菜　營養師：餐前餐後吃維他命C食物　助吸收蔬菜鐵質 (08:10)

蔬菜鐵質吸收遜肉類鐵質

黃蘊芝指出，莧菜的主要營養包括纖維素、銅、鐵、鎂、鈣和蛋白質等（見圖1），纖維素有助通便排毒；鈣有助骨骼、牙齒生長；銅、鐵有助製造血液，而綠莧菜的鐵質是菠菜的兩倍。惟黃蘊芝提醒，蔬菜中的鐵質屬非血紅素鐵，在營養吸收方面，不如肉類鐵質理想，建議可在餐前餐後食用含豐富維他命C的食物，幫助吸收蔬菜鐵質。

煲湯滾湯流失營養宜快炒

街市常見莧菜有紅莧和綠莧之分，黃蘊芝稱兩者主要營養成分相同，所佔比例主要分別在於鐵質、銅質和鎂質含量，惟「食落肚營養分別不大」。在烹煮方面，黃蘊芝提醒，莧菜含有維他命B及C，屬水溶性，莧菜煲湯、滾湯會流失營養，熱力亦會破壞維他命，因此不宜煮太久，建議「快炒快煮快食」，避免營養流失。

文：張可兒

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