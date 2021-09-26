好去處｜「動物的煩惱日常」展覽　以「第一身」經歷不同動物日常 (11:52)

草蜢是世界級跳遠高手，牠可以輕鬆跳出比自己身體長20倍的距離，不過視力不好，看不清楚將要降落的地點。蜜蜂看不到紅色，卻能看到紫外光……由龍虎山環境教育中心主辦、嗚鴉自然教室客席策展的「動物的煩惱日常」展覽，以人類和動物昆蟲日常煩惱為靈感，設計一系列展品和遊戲。展覽從小朋友視覺出發，讓參觀者透過不同遊戲，以「第一身」經歷不同動物昆蟲的日常，從而了解牠們的技能及習性，學習生態知識。展期由即日至2022年2月13日，免費入場。
「動物的煩惱日常」展覽
展期：即日至2022年2月13日（新年、農曆新年及聖誕節公眾假期休息）
時間：周二、周四至周日 上午10時30分至下午5時30分
周三 上午10時30分至下午2時30分
地點：香港半山旭龢道50號（近大學道入口）龍虎山環境教育中心
免費入場
網址：www.lungfushanexhibition.hku.hk/?lang=zh
查詢電話：2975 9031
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