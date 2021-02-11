蝴蝶小圖鑑：金裳鳳蝶有毒、咖灰蝶非常罕見、紅鋸蛺蝶全年可見、青斑蝶或有香味 (08:29)

本港蝴蝶種類繁多，漁護署旗下facebook專頁「B仔自然教室」發帖說明，本港記錄逾240種蝴蝶，通常於4至6月、10至11月見到的蝴蝶數目及種類相對比較豐富，現挑選4種蝴蝶（金裳鳳蝶、咖灰蝶，以及常遇的紅鋸蛺蝶和青斑蝶）輯成小圖鑑，讓大家學習和欣賞。
1. 金裳鳳蝶──鳳蝶科，有毒，擁有觸目的黃色後翅，一般4至10月可見。受《保護瀕危動植物物種條例》保護。
2. 咖灰蝶──灰蝶科，雄蝶翅正面淡褐色，閃紫色光澤，後翅有一橙紅色大斑點，翅膀腹面呈灰白色，邊端有黑點及淡褐色的紋。非常罕見。
3. 紅鋸蛺蝶──蛺蝶科，翅膀橘紅色，前翅翅面端部有黑色三角斑，前後翅邊緣呈鋸齒狀，翅膀腹面有黑色和白色如花邊般的斑紋。全年可見。
4. 青斑蝶──蛺蝶科，翅膀佈滿淡藍色斑紋。本港常見蝴蝶，飛行緩慢，喜歡於花間停留。雄斑蝶後翅翅底有香鱗袋結構，可散發香味，吸引雌性蝴蝶交配。蝴蝶/昆蟲/雀鳥 相關資訊：
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