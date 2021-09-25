默克爾時代終結　全球最具權力女性卸任總理歸平淡　或續推環保【多圖】 (23:49)

東德長大 柏林圍牆倒下成從政契機

默克爾生於西德漢堡市，3個月大時隨家人移居到東柏林的市郊，在東德長大。她1973年入讀著名的馬克斯．萊比錫大學（現為萊比錫大學）攻讀物理學，1986年獲得量子化學博士學位。據《默克爾傳》作者Stefan Kornelius說，默克爾早年已對政治有興趣，居於東德的她會偷偷收聽西德的電台，且渴望到訪英國國會。

2005年任總理 德國史上首名女總理

1989年11月柏林圍牆倒下，成為默克爾從政的契機，同年年底她加入東德政黨「民主覺醒」，大選後成為東德新政府的副發言人。1990年4月，「民主覺醒」歸入東德基督教民主同盟，同年10月東西德統一，東西德的基民盟合併，當上國會議員的默克爾獲時任總理科爾委任為婦女及青年部長。2000年她出任基民盟黨魁，2005年11月以51歲之齡登上總理之位，成為德國史上首名女性及東德人任總理，亦是德國史上最年輕的總理。

默克爾至今已出任四屆總理，在位近17年，曾帶領德國走過金融海嘯、歐債危機、歐洲難民危機、新型冠狀病毒疫情。她亦關心環保議題，致力讓德國淘汰核能。

堅持打開國門迎中東難民惹反彈

惟她在歐洲難民危機中，堅持打開國門接納來自中東的難民，引起國內反彈，亦導致基民盟支持度受挫，連番在選舉中失利。2018年10月，默克爾宣布不再尋求連任基民盟黨魁之位，將留任總理至2021年9月大選。

默克爾以往曾表示卸任後會退出政壇，可能重返學界。她7月在一次記者會表示，沒有時間和空間細想卸任後的生活，但稱或會參與歐盟的氣候保護方案「Fit for 55」。

（大英百科全書/哈佛公報/路透社）

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