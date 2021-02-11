膳食纖維防便秘　營養師教攝取蔬果＋250毫升水防便秘【附建議食物配搭】 (13:32)

根據世界衛生組織標準，每天的膳食纖維攝取量應不少於25克。潘卓琳稱，以每餐攝取8克膳食纖維計算，建議可配搭一份水果及一至兩份蔬菜，同時飲250毫升清水或清茶。

一份蔬菜即有多少？

．半碗煮熟的葉菜（例如：生菜、椰菜）

．一碗（即250至300毫升）未烹煮的蔬菜（例如：瓜類、菇類、芽菜類、豆類）

一份水果 + 一至兩份蔬菜的食物配搭建議（可獲膳食纖維）*：

．兩個奇異果（4.5克）+ 一碗韭菜（3.6克）

．一個番石榴（7.5克）+ 半碗菜心（1克）

．一個啤梨（4.5克）+ 一碗椰菜花（3.8克）

．一個青蘋果（4.5克）+ 一碗通菜（3.5克）

．一條香蕉（4克）+ 一碗西蘭花（4克）

*註：三餐以外時間，也要補充足夠水分

含豐富可溶性纖維的食物：

．燕麥、奇亞籽、薏米

．青豆、紅腰豆、綠豆、鷹嘴豆、秋葵、茄子、紅蘿蔔

．牛油果、香蕉、蘋果、柑橘類水果

含豐富不溶性纖維的食物：

．全穀類（全穀麵包、藜麥、糙米等）

．連皮及種子的水果

．蔬菜：薯仔、青瓜、椰菜花、西蘭花、西芹、番茄（連皮吃更好）

．堅果類：核桃、花生、開心果、杏仁

．豆類：紅腰豆、青豆、枝豆、四季豆、豆角、小扁豆

．米糠、麥麩

．洋車前子殼

知多啲：可溶性vs.不溶性纖維

潘卓琳解釋，膳食纖維是一種碳水化合物，是植物中不能為人體所消化的部分，同時是構成健康飲食的重要部分。膳食纖維一般分為可溶性纖維及不溶性纖維兩類：

可溶性纖維

．可溶於水，像海綿一樣吸收水分，形成凝膠，令大便變大及變鬆軟

．容易被腸道內的細菌消化發酵

．幫助減慢血糖吸收

．減慢食物消化速度

．幫助降低血液膽固醇

不溶性纖維

．不會溶於水，但仍會吸收水分令大便變軟，促進大便通過腸道

．不容易被發酵

．提供飽腹感

．預防及紓緩便秘