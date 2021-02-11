吉澳文化徑遊吉澳大街天后宮　村民語音導覽吉澳島故事【附27解說牌景點圖】 (17:36)

吉澳位於新界東北海域，在大鵬灣以西、沙頭角以東，吉澳彎曲的海岸線可作為天然避風港，被漁民視為吉祥的海灣，因而命名吉澳。吉澳島形與相反的英文字母Z相似，英文名稱為Crooked Island（彎曲的島）。

吉澳文化徑網頁：www.geopark.gov.hk/b5_s2p06.htm

2019年吉澳介紹短片：youtu.be/xu_H5N10zpI

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