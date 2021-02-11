吉澳文化徑遊吉澳大街天后宮　村民語音導覽吉澳島故事【附27解說牌景點圖】 (17:36)

漁農自然護理署與吉澳村攜手推出吉澳文化徑，慶祝香港聯合國教科文組織世界地質公園成立10周年。吉澳文化徑連貫吉澳島上的人文歷史景點，全長3.5公里，以吉澳大街為中心，途經榕樹頭、姻緣樹、吉澳天后宮及西澳六角古井等景點。沿途設置27塊解說牌，附有文字簡介、插圖及二維碼，掃描後可登入吉澳文化徑網頁，收聽村民或地質公園導賞員的語音導賞，以及閱覽吉澳歷史照片，了解吉澳的歷史和文化。
吉澳位於新界東北海域，在大鵬灣以西、沙頭角以東，吉澳彎曲的海岸線可作為天然避風港，被漁民視為吉祥的海灣，因而命名吉澳。吉澳島形與相反的英文字母Z相似，英文名稱為Crooked Island（彎曲的島）。
吉澳文化徑網頁：www.geopark.gov.hk/b5_s2p06.htm
2019年吉澳介紹短片：youtu.be/xu_H5N10zpI
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