全運知多啲｜「火車頭」「前衛」隊參賽　認識全運「非地區」隊伍 (12:00)

●新疆生產建設兵團

在中華人民共和國成立之初，中國在全國各地邊疆成立生產建設兵團，冀通過軍墾的特殊體制達到鞏固邊防、發展經濟、安置人員等。新疆生產建設兵團（新疆兵團）則是首個、亦是現時唯一碩果僅存的生產建設兵團。新疆兵團今屆全運共派出5名運動員，分別參與田徑及射箭項目。

行業體育協會曾為中國體育「開拓者」

全運有一些由行業組成的體育協會參賽隊伍，曾是中國體育事業的開拓者。2009年山東全運時，一度多達11個行業體協派隊參賽。隨着全運改革，行業體育協會須擁有訓練基地、科研隊伍等才可參賽，過去兩屆全運剩下3隊行業體協參賽。

●火車頭體育協會

火車頭體育協會在1952年成立，是內地最早成立的行業群體體育組織，由鐵路職工，以及已離職或退休的鐵路人員組成。火車頭體協自1983年起組隊參與全運，今屆則有6名運動員參賽，全數為男性。

●煤礦體育協會

煤礦體育協會在1955年成立，由全國煤炭企業、事業單位自願建立，並於1987年起派隊參加全運。今屆共有8名運動員參賽，分別出戰摔跤、拳擊及柔道項目。

●前衛體育協會

前衛體育協會前身是成立於1956年的公安體育協會，是公安部所屬負責全國公安機關和武警部隊體育工作的組織，前衛隊就是「警察代表隊」。今屆全運會前衛隊參加田徑、拳擊、空手道等多個項目。