月餅盒回收2021｜中秋節月餅罐月餅盒回收活動一覽 (08:21)

中秋吃完月餅，月餅盒或月餅罐可以如何處理？不少機構推出月餅盒回收計劃，以下整合本港7個月餅盒回收活動，歡度完佳節都可以響應環保。
1. 奇華餅家 x 信和集團「中秋月餅罐回收活動」
任何品牌金屬月餅盒或罐（不接受紙盒）清潔乾淨後，交往指定商場禮賓部或服務台，可換領奇華餅家20元折扣優惠券，每人最多可換領5張。所有回收月餅盒將捐贈予基督教勵行會作慈善用途。[詳情]
日期：即日至10月3日
地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、藍灣廣場、帝庭軒購物商場、尖沙嘴中心、裕民坊YM2
2. 綠領行動
綠領行動聯同多間商界綠色伙伴公司及住宅，於即日至10月4日期間，回收金屬類及紙類月餅盒。[詳情]
日期：即日起至10月4日
3. 太古地產 x 美心「環保中秋顯愛心」
太古地產旗下部分商廈設置回收箱收集已清潔乾淨的月餅盒。[詳情]
日期：即日至10月5日
4. 房協友里
房協轄下平台「房協友里」舉辦中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動，將資源循環再用，而住戶回收前須先清除月餅碎屑及其他包裝物料。[詳情]
日期：9月27日至10月6日
地點：房協轄下屋邨／屋苑辦事處或會所指定收集點
5. Deliveroo戶戶送 x The Loops
乾淨的月餅包裝，包括膠袋、紙袋、保溫袋、冰袋、塑膠托盤（須先洗晾乾淨），以及金屬或紙製月餅盒（含膠面或磁石須先拆走再壓平）皆可回收。[詳情]
日期：即日至10月8日
地點：
- 6間MOS BURGER分店：九龍灣淘大商場、天水圍嘉湖、筲箕灣形薈、北角健威坊、粉嶺中心
- 3間「戶戶小廚」分店：貨櫃碼頭路81號大鴻輝（葵涌）中心地下G11號舖、屯門建豐街4號1號舖、鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊LG45-50號舖
6. 賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃
賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃回收各種月餅包裝，包括乾淨的月餅塑膠包裝袋、月餅托盤、月餅膠盒、金屬盒及紙盒（如有磁石須先拆走），並回收新淨雪袋及任何全新未拆的節慶用品等重用物。[詳情]
日期：即日起至另行通知
地點：視乎當月時間表 [時間表]
7. 半島酒店 x Mil Mill喵坊
半島酒店回收旗下月餅盒，Mil Mill喵坊會將月餅盒循環再造為再生紙。凡將半島月餅盒帶去回收，即可獲小禮品一份。[詳情]
日期：即日起
地點：尖沙嘴梳士巴利道半島酒店商場半島精品店與咖啡廳、銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓半島精品店期間限定店
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