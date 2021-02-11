FriendsWithYou充氣裝置登陸西九文化區藝術公園　香港太空館化身「微笑菠蘿包」【短片】 (08:50)

FriendsWithYou大型藝術裝置@西九文化區藝術公園

展期及開放時間：2021年9月23日 4:00pm-9:30pm（最後入場時間為9:00pm）

2021年9月24日至10月14日 11:00am-9:30pm（最後入場時間為9:00pm）

地點：西九文化區藝術公園

FriendsWithYou專頁：arts.westkowloon.discoverhongkong.com/tc/index.html

出發前注意事項：

‧毋須預約，出發前宜先瀏覽FriendsWithYou專頁，留意最新消息和「綠黃紅」顯示輪候情況。綠色代表可隨時前往；黃色代表現場許多人輪候拍照，預計要等逾一小時；紅色代表現場太多人，建議稍後或另選日子前往。

‧展區在惡劣天氣時將暫停開放，如：展區附近範圍錄得強風、將會發出三號或以上強風信號、黃色、紅色或黑色暴雨警告。宜留意FriendsWithYou專頁公布最新消息和安排。

如何前往西九龍文化區藝術公園：

‧港鐵九龍站至西九龍文化區藝術公園之間，設有FriendsWithYou指示牌，指示市民前往。

‧西九文化區藝術公園泊車位有限，建議盡量使用公共交通工具。

入場須知：

‧場內不准飲食。

‧入場者勿帶寵物入場（導盲犬除外）。

‧進場前須量度體溫，並使用「安心出行」或即場填寫表格。

‧入場者須全程戴口罩及保持社交距離。

西九 更多好去處：

西九本地遊5路線

其他好去處：

迪士尼萬聖節日夜兩玩法【短片】

5米高巨貓@葵芳新都會【短片】

百變小櫻「櫻の鐵道駅」@皇室堡

3.5米高巨型花燈裝置@黃大仙中心

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm