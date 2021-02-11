FriendsWithYou充氣裝置登陸西九文化區藝術公園　香港太空館化身「微笑菠蘿包」【短片】 (08:50)

香港旅遊發展局（旅發局）與FriendsWithYou合作推廣香港文化藝術，今日（23日）下午4時起至10月14日，西九文化區藝術公園展出12個FriendsWithYou大型充氣裝置，更有吉祥物神秘嘉賓；香港太空館則化身成巨型「微笑菠蘿包」。大家前往西九文化區藝術公園拍照「打卡」前，宜先瀏覽FriendsWithYou專頁，留意最新消息和「綠黃紅」顯示輪候情況（綠色代表可隨時前往；黃色代表預計要等逾一小時；紅色代表建議稍後或另選日子前往）。
FriendsWithYou大型藝術裝置@西九文化區藝術公園
展期及開放時間：2021年9月23日 4:00pm-9:30pm（最後入場時間為9:00pm）
2021年9月24日至10月14日 11:00am-9:30pm（最後入場時間為9:00pm）
地點：西九文化區藝術公園
FriendsWithYou專頁：arts.westkowloon.discoverhongkong.com/tc/index.html
出發前注意事項：
‧毋須預約，出發前宜先瀏覽FriendsWithYou專頁，留意最新消息和「綠黃紅」顯示輪候情況。綠色代表可隨時前往；黃色代表現場許多人輪候拍照，預計要等逾一小時；紅色代表現場太多人，建議稍後或另選日子前往。
‧展區在惡劣天氣時將暫停開放，如：展區附近範圍錄得強風、將會發出三號或以上強風信號、黃色、紅色或黑色暴雨警告。宜留意FriendsWithYou專頁公布最新消息和安排。
如何前往西九龍文化區藝術公園：
‧港鐵九龍站至西九龍文化區藝術公園之間，設有FriendsWithYou指示牌，指示市民前往。
‧西九文化區藝術公園泊車位有限，建議盡量使用公共交通工具。
入場須知：
‧場內不准飲食。
‧入場者勿帶寵物入場（導盲犬除外）。
‧進場前須量度體溫，並使用「安心出行」或即場填寫表格。
‧入場者須全程戴口罩及保持社交距離。
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