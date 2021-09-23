秋分．二十四節氣｜秋分少食辛辣煎炸食物　中醫推介秋分5食材【短片】 (08:12)

今日（23日）是二十四節氣的秋分，註冊中醫徐澤昌表示，秋分後天氣通常變得更涼，尤其秋雨後氣溫會進一步下降，惟暑熱尚未褪盡，此時容易出現感冒、咳嗽、皮膚乾、口咽唇乾及大便乾等徵狀。徐澤昌稱，秋分宜掌握「秋凍」之道，秋涼可帶備或穿薄外套，惟不宜增添過多衣服，適當的刺激有助於鍛煉耐寒能力，提高人體對低溫的適應力，但要注意勿盲目追求「秋凍」，否則適得其反。
飲食方面，徐澤昌提醒少食辛辣、煎炸及壯陽保暖的食物，以免陰分受損，加重乾燥等不適徵狀。他介紹其中5種適合秋分進食的食材。
秋分5食材
乾／鮮百合：幫助清心安神，有養陰、潤肺潤喉的作用。
雪梨：性涼，有止咳化痰、潤肺生津的作用，幫助紓緩口乾舌燥、心煩氣躁的情況。留意雪梨偏涼偏濕，若常咳出白痰、易肚瀉、脾虛的人未必適合進食。
銀耳：能滋補生津、養胃益肺。
乾／鮮無花果：潤肺止咳、清熱潤腸，有助改善便秘問題。若本身脾胃虛弱、容易肚瀉的人可能未必適合進食。
蜂蜜：有潤燥補中、止痛解毒的作用。蜂蜜比較滋膩，痰多濕重者慎食。
備註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。
文：何芍盈
秋天養生/食譜：
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