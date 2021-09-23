秋分．二十四節氣｜秋分少食辛辣煎炸食物　中醫推介秋分5食材【短片】 (08:12)

飲食方面，徐澤昌提醒少食辛辣、煎炸及壯陽保暖的食物，以免陰分受損，加重乾燥等不適徵狀。他介紹其中5種適合秋分進食的食材。

秋分5食材

乾／鮮百合：幫助清心安神，有養陰、潤肺潤喉的作用。

雪梨：性涼，有止咳化痰、潤肺生津的作用，幫助紓緩口乾舌燥、心煩氣躁的情況。留意雪梨偏涼偏濕，若常咳出白痰、易肚瀉、脾虛的人未必適合進食。

銀耳：能滋補生津、養胃益肺。

乾／鮮無花果：潤肺止咳、清熱潤腸，有助改善便秘問題。若本身脾胃虛弱、容易肚瀉的人可能未必適合進食。

蜂蜜：有潤燥補中、止痛解毒的作用。蜂蜜比較滋膩，痰多濕重者慎食。

備註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

文：何芍盈

秋分習俗：秋分祭月吃秋菜 中文系講師趣談秋分習俗詩句

秋天養生/食譜：

白露防燥勿露身 中醫教按4穴位紓緩乾燥、強肺保健【短片】

秋燥飲食宜滋陰避吃辣 中醫教焗雪梨乾無花果茶

秋分乾燥易喉乾鼻敏感 中醫教路：潤燥補肺少吃辛辣鹵水食物

食譜：中醫教路飲瘦肉無花果雪耳湯 潤肺化痰止咳

中醫糖水食譜：百合蓮子銀耳糖水 潤肺清燥

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