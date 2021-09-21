蘋果iOS 15推出　相機對準文字即可複製　Safari一掃轉分頁 (18:10)

重點新增功能：

原況文字

利用iPhone相機對準文字，即可辨認英文、中文、法文、意大利文、德文、葡萄牙文及西班牙文7種文字，並提供文字複製、翻譯、打電話和發電郵等功能。

Safari網頁瀏覽器

底部分頁列：左右輕掃地址列，即可轉換分頁，或向上輕掃查看所有分頁。

分頁群組：儲存、管理和切換多個分頁，並在不同裝置之間保持同步，方便隨時隨地取用各個分頁。

語音搜尋：點一下搜尋欄位的麥克風圖示，然後說出想搜尋的內容。

專注模式

用家需要集中精神或獨處時，可選擇自訂專注模式或其他選項，只接收用家想接收的通知。當專注模式開啟時，信息app及其他獲許可的通訊app會自動顯示用家狀態。如果有非常緊急的信息，其他人仍有辦法可通知用家。

FaceTime新增「同播同享」功能

向親友發送連結，即可一邊視像通訊，一邊同步看電視、電戲、聽音樂或分享屏幕畫面。

「銀包」新增「家居鎖匙」功能

以iPhone解鎖屋企門、車房等，將不同鎖匙集中一處儲存。該功能僅適用於iPhone XS或以上裝置。

詳情：www.apple.com/hk/ios/ios-15

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