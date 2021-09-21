中秋明月勾思念　中文系講師分享賞月兩唐詩 (08:17)

1. 張九齡《望月懷遠》

海上生明月，天涯共此時。

情人怨遙夜，竟夕起相思。

滅燭憐光滿，披衣覺露滋。

不堪盈手贈，還寢夢佳期。

揀選原因：這首詩的頭兩句比較廣為人知，詩中描寫月亮從海中冒出的情景，「海上生明月」的「生」字在用字上十分巧妙，生動而且形象化。中秋時節，大家相隔在不同地方賞月，月亮圓但人無法團圓，勾起的思念更深。思念叫人徹夜難眠，古人相隔千里，唯有寄望夢中相聚。現代網絡發達，隨時隨地可以於網上聯絡，可解相思之苦，算是比古人幸運。

2. 劉禹錫《八月十五日夜玩月》

天將今夜月，一遍洗寰瀛。

暑退九霄淨，秋澄萬景清。

星辰讓光彩，風露發晶英。

能變人間世，翛然是玉京。

揀選原因：單看題目非常適用於現代，「玩月」指賞月，中秋夜賞月亮，是至今仍有的活動。這首詩對月亮的形容出色，描寫月光的清澈明亮，連帶點出感受到的秋意。在最後兩句中，「翛然」的意思是超脱束縛，「玉京」指月亮，人世間變幻無常，可以超脱的是眼前中秋的月亮，用於現代，仍能引發很深的體會。

編輯：何芍盈

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