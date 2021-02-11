外出手機沒電怎辦？部分港鐵站、商場提供免費充電服務【附專家兩貼士防資料外泄】 (08:48)

29港鐵站設充電設施

港鐵有29個站提供流動裝置充電設施，其中13個港鐵站只設USB充電插座，另外16個港鐵站設有USB充電插座及無線充電裝置。相關港鐵站名單及充電設施位置可【按此】瀏覽。

商場充電裝置需按金

有商場提供充電裝置，或需要按金，部分商場名單如下：

．金鐘太古廣場（商場服務台於每日上午10時至凌晨零時提供手提電話充電服務，費用全免；每個充電器的按金為500元）

．中環ifc mall（商場一樓禮賓部設外借充電器服務，每個充電器按金300元，可租借至晚上9時半）

．太古太古城中心（顧客服務處於每日早上10時半至晚上9時提供手提電話充電器借用服務，每個充電器按金500元，毋須租借費用）

．尖沙嘴K11 Art Mall（商場服務台於每日上午10時至晚上10時為顧客提供手提電話充電服務，費用10元。每個充電器的按金為300元）

．尖沙嘴The ONE（商場UG2層服務台設有外借充電器服務，租借首兩小時免費，兩小時後每小時收費20元，至晚上9時歸還，每個充電器按金300元，每條充電線則需100元）

．尖沙嘴海港城（海運大廈服務台設外借充電器服務，可租借至晚上9時，即日歸還，逾時歸還沒收按金，每個充電器按金300元）

．旺角MOKO新世紀廣場（商場一樓顧客服務中心設外借充電器服務，每個充電器按金50元，可租借3小時）

．觀塘apm（位於商場MTR層的顧客服務中心設外借充電器服務，每個充電器按金200元，可租借至晚上11時）

．元朗YOHO MALL（商場2樓客戶服務中心設有外借充電器服務，每個充電器按金200元，可租借至晚上10時）

．荃灣荃新天地（商場UG層服務台設有外借充電器服務，每個充電器按金400元，可租借至晚上10時）

．屯門市中心（商場一樓禮賓處設有外借充電器服務，每個充電器按金400元，可租借至晚上9時半）

（註：以上資料以商場最新公布為準）

方保僑教兩招保私隱

使用坊間充電設施，會否有資料外泄的風險？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受明報電子平台組訪問稱，「最好自己帶『尿袋』」，並提醒市民使用商譽良好行動充電裝置，以保障個人資料。若急需充電而須使用公共充電設施或租借「尿袋」，方保僑教兩招保障私隱：

．留意有否被詢問存取資料，如有則必須拒絕，否則易遭木馬程式等惡意程式入侵，增加被黑客竊取資料的風險；

．為手機安裝防毒軟件，尤其Android手機，因其開放權限予用戶選擇下載Google Play外的程式，惟iPhone沒有，故Android手機若不慎下載惡意軟件，資料外泄風險比iPhone大。