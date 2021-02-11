選委會選舉知多啲｜近5000投票人選364席位　首設「關愛隊」 (09:05)

選委會界別分組選舉

●投票時間︰上午9時至下午6時

●一般投票站︰灣仔會展、九龍公園、屯門大會堂、沙田大會堂及荃灣雅麗珊社區中心

●專用投票站︰長沙灣警署

●中央點票中心︰會展

●13個有競逐界別的選民人數︰近5000投票人（相關連結）

●13個界別分組競逐364個席位︰

商界（第三）；

金融服務界；

保險界；

建築；測量、都市規劃及園境界；

中醫界；

教育界；

法律界；

醫學及衛生服務界；

社會福利界；

科技創新界；

勞工界；

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表；

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

界別分組及席位分佈

首採用電子選民登記冊發選票

一般投票站首次使用電子選民登記冊系統發出選票，投票人／獲授權代表須在發票櫃枱出示香港身分證及按工作人員指示短暫拉開口罩，工作人員會使用電子選民登記冊系統平板電腦的鏡頭掃描投票人／獲授權代表的身分證，然後發出選票。有關投票人／獲授權代表可在發票過程中從發票櫃枱上的平板電腦看到其姓名、部分身分證號碼和獲發的選票種類。

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