全運知多啲｜全運取消獎牌榜杜絕金牌至上　足球籃球排球曾「一冠三金」 (13:22)

．2013年遼寧全運 足球籃球排球各產生72牌

2013年遼寧全運更改足球、籃球、排球獎牌計算方式，冠軍獲得3面金牌、亞軍得2面金牌、季軍得1面金牌；第四名得3面銀牌、第五名得2面銀牌、第六名得1面銀牌；第7至9名亦可分別取得1至3面銅牌；3個項目的男女子賽事各分兩個年齡組別進行，即3個項目各產生72面金、銀及銅牌。

．奧運獎牌與全運掛勾

為鼓勵各省、市及自治區為中國隊貢獻，國家體委（體育總局前身）1994年開始實行「掛勾」政策，將中國運動員在奧運所得的獎牌，帶入其全運所屬隊伍。在2005年南京全運，更實施奧運獎牌加倍制度，奧運金牌得主可為全運所屬隊伍帶來2面金牌；若在團體項目獲得金牌，相關隊員亦可為所屬隊伍帶來1面金牌。個別隊伍在全運賽事展開前，在獎牌榜上已「贏在起跑線」。

．柔道奧運冠軍「假摔」 解放軍隊對手多奪一金

2005年南京全運的女子78公斤以上級柔道賽事中，代表遼寧隊的奧運冠軍級人馬孫福明，與同來自遼寧的解放軍隊運動員閆思睿在決賽對陣，結果孫福明甫開賽便「假摔」倒地落敗。根據當時的計分制，若閆思睿奪得金牌，遼寧隊和解放軍隊均可獲得一面金牌；反若孫福明奪金，獲得金牌的則只有遼寧隊。