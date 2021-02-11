「王家衛x蘇富比」拍賣預展率先睇：張國榮《春光乍洩》黃皮衣、王家衛電影海報道具【短片】 (20:30)

「念念不忘：王家衛 x 澤東電影三十周年」

王家衛電影珍藏拍賣專場

張國榮的黃皮衣、電影海報等共30件展品，將於10月10日舉行的王家衛電影珍藏拍賣專場拍賣。「念念不忘：王家衛 x 澤東電影三十周年」是王家衛以收藏家身分，精心挑選30件有關他的電影珍藏，包括服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他的個人收藏。[詳情]

蘇富比2021年秋季拍賣預展

日期：2021年9月18至21日 【公眾須預約參觀：預約詳情】

開放時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙嘴K11 MUSEA 6樓 605 K11 Art & Cultural Centre

展品包括：《春光乍洩》張國榮所穿的黃皮衣、《東邪西毒》、《花樣年華》等王家衛電影海報和不同道具。同場展出逾40件西方及亞洲當代藝術品，包括雕塑大師羅丹（Rodin）的大理石雕塑《逐夢的拿破崙》。

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