中秋｜維園、文化中心廣場、沙田公園、天水圍公園今起設中秋燈飾　下午6時半亮燈 (08:22)

康文署中秋燈飾：

‧維多利亞公園

足球場設有6米高迴旋木馬燈飾，以及由中小學生製作的動物造型花燈，包括紅鶴、大象、相思鳥及雙子兔。場地黃昏起開放予公眾進入觀賞燈飾，入場者須用「安心出行」或即場登記個人資料。

另外，維園中央草坪將於9月21日及22日凌晨2時至5時暫停開放，以便清潔。

‧香港文化中心露天廣場

設節能光影藝術裝置《月球另一面》至10月3日，以6個「低頭族」巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置，營造獨特光影效果。

‧沙田公園

主題為海底世界，設小丑魚、海豚、海龜、水母等花燈。

‧天水圍公園

設5米高鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組。

康文署轄下公園中秋節延長開放安排：

‧佐敦谷公園

9月21日：上午5時至翌日凌晨1時（延長開放兩小時）

9月22日：上午5時至晚上11時30分（延長開放半小時）

‧愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚

9月21日：上午6時30分至晚上11時（延長開放半小時）

‧牛池灣公園

9月21日：上午6時30分至午夜12時（延長開放一小時）