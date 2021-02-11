中秋｜維園、文化中心廣場、沙田公園、天水圍公園今起設中秋燈飾　下午6時半亮燈 (08:22)

康文署今日（17日）起在銅鑼灣維園、尖沙嘴香港文化中心露天廣場、沙田公園及天水圍公園展示中秋燈飾，每晚6時30分至11時亮燈，中秋節（21日）當晚亮燈時間將延長至午夜12時。另外佐敦谷公園、愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚，以及牛池灣公園，亦將於中秋佳節期間延長開放時間。詳情如下：
康文署中秋燈飾：
‧維多利亞公園
足球場設有6米高迴旋木馬燈飾，以及由中小學生製作的動物造型花燈，包括紅鶴、大象、相思鳥及雙子兔。場地黃昏起開放予公眾進入觀賞燈飾，入場者須用「安心出行」或即場登記個人資料。
另外，維園中央草坪將於9月21日及22日凌晨2時至5時暫停開放，以便清潔。
‧香港文化中心露天廣場
設節能光影藝術裝置《月球另一面》至10月3日，以6個「低頭族」巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置，營造獨特光影效果。
‧沙田公園
主題為海底世界，設小丑魚、海豚、海龜、水母等花燈。
‧天水圍公園
設5米高鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組。
康文署轄下公園中秋節延長開放安排：
‧佐敦谷公園
9月21日：上午5時至翌日凌晨1時（延長開放兩小時）
9月22日：上午5時至晚上11時30分（延長開放半小時）
‧愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚
9月21日：上午6時30分至晚上11時（延長開放半小時）
‧牛池灣公園
9月21日：上午6時30分至午夜12時（延長開放一小時）
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