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消委會．嬰幼兒潤膚乳｜嬰幼兒潤膚乳選購3注意　消委會教睇致敏香料、防腐劑成分【附潛在健康風險】 (15:48)

消委會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，其中22款樣本檢出香料致敏物質消委會提醒選購嬰幼兒潤膚乳3個注意事項，包括留意成分列表，例如產品有否含有香料致敏物質、特定防腐劑等，並列出一些較受關注成分或物質的潛在健康風險。

嬰幼兒潤膚乳選購3注意：

‧勿盡信產品聲稱，細心留意成分列表，避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分，例如香料致敏物和特定防腐劑等

‧患有濕疹、哮喘或對香料過敏的嬰幼兒，較適合選用無香料的產品

‧留意產品使用期限，不應在嬰幼兒身上使用過期產品

嬰幼兒潤膚乳較受關注成分/物質的潛在健康風險

成分/物質類別

成分

潛在健康風險/注意事項

香料致敏物質

(fragrance allergens)

新羚蘭醛（簡稱HICC，hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxyaldehyde）

屬致敏性高的致敏物；海外研究指是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一。

羚蘭醛（簡稱BMHCA，butylphenyl methylpropional）

接觸性致敏物；歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質。

苯甲醇（benzyl alcohol）

屬經常引致過敏反應的致敏物，可令部分濕疹患者產生皮膚過敏。

芳樟醇（linalool）

常見於含薰衣草成分的產品。本身為致敏物外，接觸空氣經氧化可形成致敏性較高的物質

檸檬烯（limonene）

人造麝香物質

酮麝香（musk ketone）

不易被降解，建議減少生產和使用含相關物質的產品。

佳樂麝香 (galaxolide，簡稱HHCB）

嬰幼兒可能經由皮膚接觸、呼吸吸入，或經由母乳、進食受污染的食物等途徑攝入，長遠影響有待研究。

游離甲醛

可釋出甲醛成分包括DMDM hydantoin、imidazolidinyl urea、quaterium-15、diazolidinyl urea、hexamethylenetetramine、benzylhemiformal、5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane、bronopol及sodium hydroxymethyl glycinate

有可能令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎。

防腐劑

對羥基苯甲酸酯(paraben）

嬰幼兒尿布範圍的皮膚偶有損傷，加上新陳代謝發展未成熟，如產品含有butylparaben或propylparaben應避免用於嬰幼兒的尿布範圍。

皮膚調理劑

丙二醇（propylene glycol）

若濃度高，有機會令幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎，建議兩歲以下幼兒避免使用。

環戊矽氧烷（cyclopentasiloxane，簡稱D5）

屬懷疑內分泌干擾物，亦有可能在海洋生物體內積累。

環己矽氧烷（cyclohexasiloxane，簡稱D6）

密封保濕劑

羊毛脂（lanolin）

皮膚敏感或皮膚範圍有傷口，可能出現皮疹和紅腫。

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