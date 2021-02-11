消委會．嬰幼兒潤膚乳｜嬰幼兒潤膚乳選購3注意　消委會教睇致敏香料、防腐劑成分【附潛在健康風險】 (15:48)

消委會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，其中22款樣本檢出香料致敏物質。消委會提醒選購嬰幼兒潤膚乳3個注意事項，包括留意成分列表，例如產品有否含有香料致敏物質、特定防腐劑等，並列出一些較受關注成分或物質的潛在健康風險。
嬰幼兒潤膚乳選購3注意：
‧勿盡信產品聲稱，細心留意成分列表，避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分，例如香料致敏物和特定防腐劑等
‧患有濕疹、哮喘或對香料過敏的嬰幼兒，較適合選用無香料的產品
‧留意產品使用期限，不應在嬰幼兒身上使用過期產品
嬰幼兒潤膚乳較受關注成分/物質的潛在健康風險
|
成分/物質類別
|
成分
|
潛在健康風險/注意事項
|
香料致敏物質
(fragrance allergens)
|
新羚蘭醛（簡稱HICC，hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxyaldehyde）
|
屬致敏性高的致敏物；海外研究指是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一。
|
羚蘭醛（簡稱BMHCA，butylphenyl methylpropional）
|
接觸性致敏物；歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質。
|
苯甲醇（benzyl alcohol）
|
屬經常引致過敏反應的致敏物，可令部分濕疹患者產生皮膚過敏。
|
芳樟醇（linalool）
|
常見於含薰衣草成分的產品。本身為致敏物外，接觸空氣經氧化可形成致敏性較高的物質
|
檸檬烯（limonene）
|
人造麝香物質
|
酮麝香（musk ketone）
|
不易被降解，建議減少生產和使用含相關物質的產品。
|
佳樂麝香 (galaxolide，簡稱HHCB）
|
嬰幼兒可能經由皮膚接觸、呼吸吸入，或經由母乳、進食受污染的食物等途徑攝入，長遠影響有待研究。
|
游離甲醛
|
可釋出甲醛成分包括DMDM hydantoin、imidazolidinyl urea、quaterium-15、diazolidinyl urea、hexamethylenetetramine、benzylhemiformal、5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane、bronopol及sodium hydroxymethyl glycinate
|
有可能令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎。
|
防腐劑
|
對羥基苯甲酸酯(paraben）
|
嬰幼兒尿布範圍的皮膚偶有損傷，加上新陳代謝發展未成熟，如產品含有butylparaben或propylparaben應避免用於嬰幼兒的尿布範圍。
|
皮膚調理劑
|
丙二醇（propylene glycol）
|
若濃度高，有機會令幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎，建議兩歲以下幼兒避免使用。
|
環戊矽氧烷（cyclopentasiloxane，簡稱D5）
|
屬懷疑內分泌干擾物，亦有可能在海洋生物體內積累。
|
環己矽氧烷（cyclohexasiloxane，簡稱D6）
|
密封保濕劑
|
羊毛脂（lanolin）
|
皮膚敏感或皮膚範圍有傷口，可能出現皮疹和紅腫。
消委會．嬰幼兒潤膚乳 相關報道：
8款潤膚液香料致敏物總量較高 Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳含高致敏物HICC【附名單】
消委會 其他報道：
矽膠食物容器｜6食物盒3摺杯可揮發有機物超德國規限 或影響食物安全【附名單】
矽膠食物容器｜玻璃、塑膠、矽膠及不鏽鋼食物盒優缺點一覽【附使用注意事項】
相關字詞﹕消委會 嬰幼兒潤膚乳 潤膚乳 熱門HOTPICK 消委會測試 成分 香料致敏物質 人造麝香物質 游離甲醛 防腐劑 皮膚調理劑 密封保濕劑 編輯推介