消委會．嬰幼兒潤膚乳｜嬰幼兒潤膚乳選購3注意　消委會教睇致敏香料、防腐劑成分【附潛在健康風險】 (15:48)

嬰幼兒潤膚乳選購3注意：

‧勿盡信產品聲稱，細心留意成分列表，避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分，例如香料致敏物和特定防腐劑等

‧患有濕疹、哮喘或對香料過敏的嬰幼兒，較適合選用無香料的產品

‧留意產品使用期限，不應在嬰幼兒身上使用過期產品

嬰幼兒潤膚乳較受關注成分/物質的潛在健康風險

成分/物質類別 成分 潛在健康風險/注意事項 香料致敏物質 (fragrance allergens) 新羚蘭醛（簡稱HICC，hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxyaldehyde） 屬致敏性高的致敏物；海外研究指是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一。 羚蘭醛（簡稱BMHCA，butylphenyl methylpropional） 接觸性致敏物；歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質。 苯甲醇（benzyl alcohol） 屬經常引致過敏反應的致敏物，可令部分濕疹患者產生皮膚過敏。 芳樟醇（linalool） 常見於含薰衣草成分的產品。本身為致敏物外，接觸空氣經氧化可形成致敏性較高的物質 檸檬烯（limonene） 人造麝香物質 酮麝香（musk ketone） 不易被降解，建議減少生產和使用含相關物質的產品。 佳樂麝香 (galaxolide，簡稱HHCB） 嬰幼兒可能經由皮膚接觸、呼吸吸入，或經由母乳、進食受污染的食物等途徑攝入，長遠影響有待研究。 游離甲醛 可釋出甲醛成分包括DMDM hydantoin、imidazolidinyl urea、quaterium-15、diazolidinyl urea、hexamethylenetetramine、benzylhemiformal、5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane、bronopol及sodium hydroxymethyl glycinate 有可能令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎。 防腐劑 對羥基苯甲酸酯(paraben） 嬰幼兒尿布範圍的皮膚偶有損傷，加上新陳代謝發展未成熟，如產品含有butylparaben或propylparaben應避免用於嬰幼兒的尿布範圍。 皮膚調理劑 丙二醇（propylene glycol） 若濃度高，有機會令幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎，建議兩歲以下幼兒避免使用。 環戊矽氧烷（cyclopentasiloxane，簡稱D5） 屬懷疑內分泌干擾物，亦有可能在海洋生物體內積累。 環己矽氧烷（cyclohexasiloxane，簡稱D6） 密封保濕劑 羊毛脂（lanolin） 皮膚敏感或皮膚範圍有傷口，可能出現皮疹和紅腫。

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