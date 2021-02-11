消委會．矽膠食物容器｜玻璃、塑膠、矽膠及不鏽鋼食物盒優缺點一覽【附使用注意事項】 (13:12)

● 玻璃食物盒

優點：可用於微波爐、蒸焗及耐酸性食物

缺點：較重、可摔破

注意：避免將容器由冰箱取出後迅速用微波爐加熱

● PP食物盒

優點：輕便、適合兒童使用、款式較多

缺點：容易老化，用久了可能出現磨損、霧面、變色

注意：避免盛載及加熱高糖分或油膩食物，以免溫度過高

● 矽膠食物盒

優點：耐高溫、輕便、可摺合、顏色選擇較多、耐用

缺點：易沾灰塵、易有食物色素及氣味殘留

注意：避免接觸尖銳物件或刀刮損表面，內部應保持乾爽以免滋生霉菌

● 不鏽鋼食物盒

優點：耐溫差、耐用、輕便

缺點：一般不可用微波爐加熱、只可用蒸氣爐加熱

注意：若出現鏽漬不宜使用

消委會：接觸食物矽膠產品須達食品用級別

在上述4類食物盒中，矽膠食物盒屬新興產品，不少人認為矽膠是源自沙質的天然材料，消委會解釋矽膠是合成材料，含有多種來自石化燃料的化學添加劑，視乎不同用途而添加不同的化學物質。與食物接觸的矽膠產品一般要求較高，須達食品用級別（food grade），產品需符合接觸食物物料的安全標準，例如美國食品及藥物管理局（FDA）、德國食品及消費品規例（LFGB）或內地標準GB4806.11-2016（GB）。

購買和使用矽膠食物容器貼士：

‧購買前檢視安全標準標誌（例如是FDA、LFGB或GB標準的標誌），以及留意適用溫度範圍、主體和上蓋是否適用於微波爐等。

‧不可直接用明火加熱或放近火源。

‧不要用鋼絲刷或百潔布等清潔，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許洗潔精輕輕刷洗，再用水沖洗及晾乾，免生霉菌。

‧若發現容器內殘留食物的氣味或色素，可嘗試用小蘇打糊或稀釋的檸檬酸泡浸一段時間再清洗，以去除色素或氣味。

消委會．矽膠食物容器：

6食物盒3摺杯可揮發有機物超德國規限 或影響食物安全【附名單】

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