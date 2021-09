消委會．嬰幼兒潤膚乳｜12款潤膚乳不含香料致敏物　總評獲5星滿分【附名單】 (12:31)

12款潤膚液不含香料致敏物兼總評滿分(產品名稱/聲稱來源地/聲稱適用人士或範圍/聲稱容量 /大約零售價)

⬤適用於面部和身體的潤膚乳

法國貝兒滋潤保濕乳霜/法國/初生、嬰兒、小童、任何肌膚/100毫升/$95

舒特膚嬰兒潤膚霜(含天然金盞花)/德國/嬰幼兒/399毫升/$140

BIODERMA保濕滋潤霜/法國/正常至乾燥敏感性皮膚、成人、小孩及嬰兒/200毫升/$248

KIEHL'S BABY嬰兒面部及身體潤膚膏/美國/嬰兒幼嫩肌膚/200毫升/$220

L'OCCITANE乳木果嬰兒溫和潤膚露/法國/嬰兒幼嫩肌膚/300毫升/$250

Merries嬰兒潤膚乳液/日本/寶寶幼嫩肌膚/300毫升/$90

PHYSIOGEL全天候水分修復系列低敏保濕乳液/泰國/一般或乾性敏感肌膚、嬰兒及小童/200毫升/$183

⬤適用於身體的潤膚乳

babyganics寶寶輕怡潤膚乳液-無香味/美國/柔嫩及容易敏感的皮膚、寶寶/236毫升/$125

HiPP喜寶嬰兒潤膚露/瑞士/所有肌膚、全家及寶寶幼嫩肌膚/350毫升/$88

Johnson's甜睡潤膚乳/馬來西亞/BB幼嫩肌膚敏弱肌/500毫升/$35

NIVEA BABY舒潤保濕潤膚乳/德國/嬰兒幼嫩肌膚/200毫升/$79

mothercare All We Know Baby Lotion/英國/初生嬰兒/300毫升/$39

