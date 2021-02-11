消委會．嬰幼兒潤膚乳｜12款潤膚乳不含香料致敏物　總評獲5星滿分【附名單】 (12:31)

消委會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現五成半（22款）樣本檢出香料致敏物質。另外12款樣本獲總評5星最高評分，消委會測試指出，這些樣本沒有檢出香料致敏物質、人造麝香、游離甲醛和對羥基苯甲酸酯類防腐劑，整體表現理想。