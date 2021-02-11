消委會．嬰幼兒潤膚乳｜12款潤膚乳不含香料致敏物　總評獲5星滿分【附名單】 (12:31)

消委會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現五成半（22款）樣本檢出香料致敏物質。另外12款樣本獲總評5星最高評分，消委會測試指出，這些樣本沒有檢出香料致敏物質、人造麝香、游離甲醛和對羥基苯甲酸酯類防腐劑，整體表現理想。
12款潤膚液不含香料致敏物兼總評滿分（產品名稱／聲稱來源地／聲稱適用人士或範圍／聲稱容量 ／大約零售價）
⬤適用於面部和身體的潤膚乳
法國貝兒滋潤保濕乳霜／法國／初生、嬰兒、小童、任何肌膚／100毫升／$95
舒特膚嬰兒潤膚霜(含天然金盞花)／德國／嬰幼兒／399毫升／$140
BIODERMA保濕滋潤霜／法國／正常至乾燥敏感性皮膚、成人、小孩及嬰兒／200毫升／$248
KIEHL'S BABY嬰兒面部及身體潤膚膏／美國／嬰兒幼嫩肌膚／200毫升／$220
L'OCCITANE乳木果嬰兒溫和潤膚露／法國／嬰兒幼嫩肌膚／300毫升／$250
Merries嬰兒潤膚乳液／日本／寶寶幼嫩肌膚／300毫升／$90
PHYSIOGEL全天候水分修復系列低敏保濕乳液／泰國／一般或乾性敏感肌膚、嬰兒及小童／200毫升／$183
⬤適用於身體的潤膚乳
babyganics寶寶輕怡潤膚乳液-無香味／美國／柔嫩及容易敏感的皮膚、寶寶／236毫升／$125
HiPP喜寶嬰兒潤膚露／瑞士／所有肌膚、全家及寶寶幼嫩肌膚／350毫升／$88
Johnson's甜睡潤膚乳／馬來西亞／BB幼嫩肌膚敏弱肌／500毫升／$35
NIVEA BABY舒潤保濕潤膚乳／德國／嬰兒幼嫩肌膚／200毫升／$79
mothercare All We Know Baby Lotion／英國／初生嬰兒／300毫升／$39
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