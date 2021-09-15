中秋好去處｜燈籠點亮利東街大澳　打卡賞月同度中秋【附名單】 (08:02)

．黃大仙祠：祠內掛滿大型花燈裝置，9月18日至24日每晚6時亮燈，市民可免費入內欣賞及猜燈謎。

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．元朗燈籠街：元朗大橋街市一條小巷變身「燈籠街」，兩旁掛有不同款式的手紮燈籠。

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．大澳花燈節：花燈點亮夜空，照亮大澳，市民大讚有中秋氣氛。亮燈日期至9月30日。

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．灣仔利東街：以688個七彩燈籠點綴街道上方，燈火輝煌迎中秋，展期至10月25日。

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．銅鑼灣希慎廣場：設戶外賞燈會，逾500個節慶燈籠形成綵燈海及燈籠陣，展期至9月22日。

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．黃大仙中心：設置3.5米高的「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置，內有多個天燈及多角度鏡子，天燈會隨動作變色，光影互相映照。展期至10月4日。

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．觀塘裕民坊：由500個傳統綵燈製成的燈籠隧道、1.5米高巨型玉兔燈籠賞月Glamping營地、霓虹燈情尋猜燈謎，以及微型手工藝及小城故事積木展區，展期至9月26日。

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中秋賞月錦囊 滿月時間：7:55am

天文台預告滿月時間為下周二（21日）早上7時55分，屆時月球在香港地平線以下，即市民未能觀賞到滿月一刻。天文台稱，如果天氣許可，巿民可以於中秋節前後晚上觀賞到皎潔明月。

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