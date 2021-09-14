福建疫情｜爆疫5日確診破百　一文了解福建疫情始末 (20:00)

最新疫情（截至9月14日下午）

福建省今日（14日）公布，由9月10日至今早8時，福建累計報告本土陽性個案139宗，包括120宗確診病例（莆田市75宗、廈門市33宗、泉州市12宗）及19宗無症狀感染者（均在莆田市）。廈門及莆田市今已開展全市全員核酸檢測。

莆田是目前疫情最嚴重的地區，莆田市政府公布，截至今日凌晨零時，該市累計85宗核酸陽性個案（全在仙游縣），當中有30人是10歲以下兒童。

疫情源頭

福建這波疫情的源頭，源於從新加坡回國的38歲林姓男子。他8月4日從新加坡返回廈門，集中隔離21天，之後再7天居家監測。隔離21天期間，他共進行9次核酸檢測及1次血清檢測，全部為陰性。他9月10日確診，距離他入境已38天。

林男的妻子及兩名子女亦告確診。12歲兒子就讀的舖頭小學最少有18名學生受感染，部分學生再傳染家人，另有多間小學及幼兒園有學童染疫。吳姓妻子任職協勝鞋廠，傳染最少24名同事。協勝鞋廠部分患者居於泉州，病毒因而傳入泉州。另外，林男其中一名密切接觸者將病毒帶入廈門，感染了22名工藝品公司的同事。

各地應對

深圳：

深圳機場昨晚（13日）公布，即日起來自福建的所有航班旅客，除了要查驗「健康碼」綠碼和量體溫，亦要在深圳機場進行免費落地核酸檢測（包括持48小時核酸檢測報告的旅客），再返居住地等候檢測結果。

珠海：

即日起所有到達珠海機場的旅客須進行落地核酸檢測，並須查驗粵康碼及近14日的行蹤、戴口罩及量體溫。

（澎湃新聞/央視新聞/廈門日報）