疫苗獎賞｜疫苗大抽獎結果陸續出爐　500萬元長江集團禮券得主9月20日公布【附抽獎網站及結果連結】 (22:00)

⚫HK Express

．登記：9月16日早上10時起登記，9月30日下午11時59分截止【抽獎網站】

．抽獎：10月5日舉行

．得奬結果︰10月8日起個別電郵通知得獎者，10月12日在抽獎網站公布

．獎品：2.5萬張飛往14個航點的HK Express來回機票

⚫長江集團/李嘉誠基金會

．大抽獎︰9月13日舉行

．得奬結果︰9月20日公布【抽奬結果網站】

．主要獎品：頭獎（1名）為500萬元長江集團精選禮券組合

⚫恒基兆業集團

．抽獎分六輪，頭五輪抽獎已舉行，尚未舉行的最後大抽獎資料如下：

．大抽獎︰9月20日舉行【抽獎網站】

．得奬結果︰9月23日公布【抽奬結果網站】

．主要獎品：最後大抽獎頭獎（1名）可獲9999實金60両

⚫信和集團凱滙單位抽獎

．首輪抽獎：9月8日舉行【抽獎結果】

．次輪抽獎︰10月7日中午12時舉行，得獎結果同日在網站公布【抽獎網站】

．主要獎品︰兩輪抽獎凱滙單位各一

⚫華懋集團

．大抽獎：9月8日舉行

．得奬結果︰9月17日公布【抽獎結果網站】

．主要獎品︰共3650份獎品總值2160萬港元，包括如心酒店Staycation

⚫香港銀行公會

．抽獎：9月17日舉行

．得奬結果︰9月24日公布【抽獎結果網站】

．獎品：名額65個，各得獎者可選擇獲得價值10萬港元的信用卡免找數簽帳額或購物禮券

⚫香港中華廠商聯合會

．首輪抽獎：8月30日舉行，結果已公布【首輪抽獎結果】

．終極大抽獎：9月29日舉行，抽獎日後10個工作天內於廠商會網站公布結果【抽獎網站】

．主要獎品：100萬元免找數簽帳額、Serena E-power七人車一輛、現金購物及餐飮禮券等

⚫金銀業貿易場

．抽獎：8月18日至9月30日期間連續31個工作日每日舉行

．得奬結果︰逢周五下午6時公布一周抽獎結果，10月8日於抽獎網站公布所有得獎名單【抽獎及結果網站】

．獎品：110份20克999.9限量版紀念金牌

⚫新鴻基地產

．抽獎：8月31日舉行

．得奬結果︰9月1日公布【抽獎結果】

．主要獎品：大獎（1名）為iPhone 12 128GB及SmarTone 5G SIM only月費計劃（12個月）

⚫嘉民集團抽獎

．抽獎：9月3日舉行

．得獎結果：9月10日公布【抽獎結果】

．主要獎品：Tesla Model 3 Long Range電動車一輛

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