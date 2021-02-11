大閘蟹食蟹揀蟹4注意　食安中心提醒買大閘蟹須認「證」【附大閘蟹售賣許可證商戶名單連結】 (08:22)

大閘蟹季節將至，食物安全中心（食安中心）在facebook專頁發帖提醒，不論選擇於網上或實體店購買，須留意該商戶是否可靠及領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證，而相關名單可於食安中心網頁查找，可按地區篩選或瀏覽全部店舖名單。食安中心又說明市民揀選及食用大閘蟹的注意事項。
‧ 【實體店】持許可證售賣限制出售食物的實體商戶名單連結：bit.ly/3ha7u1M > 點選「介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證」
‧ 【網店】持網上銷售限制出售食物許可證的名單連結：bit.ly/38N9QPs > 點選「介貝類水產動物（大閘蟹）」
大閘蟹選購及食用4注意
1.選蟹：須選擇生猛、外殼有光澤的大閘蟹，因若不慎挑選到「死蟹」，蛋白質於蟹死後迅速分解，有利細菌大量繁殖。
2.煮蟹：必須徹底烹煮後進食，煮蟹前，可用刷子及清水將蟹的身、爪同鉗清洗乾淨，並把內臟徹底清除及煮熟。
3.存放：大閘蟹要盡快處理，若非即煮，應放置於有蓋容器，再放入雪櫃，與其他熟食及即食食物分開擺放，避免交叉污染。
4.食用：大閘蟹的蟹黃或蟹膏含有較高膽固醇，不宜過量進食。
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