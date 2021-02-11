大閘蟹食蟹揀蟹4注意　食安中心提醒買大閘蟹須認「證」【附大閘蟹售賣許可證商戶名單連結】 (08:22)

大閘蟹季節將至，食物安全中心（食安中心）在facebook專頁發帖提醒，不論選擇於網上或實體店購買，須留意該商戶是否可靠及領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證，而相關名單可於食安中心網頁查找，可按地區篩選或瀏覽全部店舖名單。食安中心又說明市民揀選及食用大閘蟹的注意事項。