小朋友零食揀選及進食6貼士　營養師提醒要飲水、忌好肚餓時吃零食【短片】 (08:16)

零食不少小朋友愛吃，如何為小朋友選擇健康零食？吃零食時有何注意？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問時表示，她本身有三個孩子，為小朋友準備零食時，除了根據孩子的偏好，亦會留意零食的營養價值。李杏榆分享小朋友吃零食，以及揀選零食的6個貼士。
‧ 脆口零食可揀穀物片、米餅或麥餅
如小朋友較喜歡脆口零食，可以為他們準備穀物類早餐片、米餅或麥餅等，含纖維及具飽肚感。部分穀物含蛋白質，米餅和麥餅的熱量比起瑪利餅、其他有餡的餅乾相對較低。米餅口感脆口，糖含量亦較低。
‧ 水果以新鮮水果較佳
新鮮水果可以準備提子、藍莓及車厘茄等小型水果，方便小朋友進食。分量約一個拳頭大小已足夠，數量視乎水果大小，一般提子和車厘茄約5至6粒，藍莓則約十多粒。
若無新鮮水果，可選無添加糖分的果乾，如士多啤梨乾、蘋果乾、提子乾等，口感較脆的果乾儲存時間相對較長。李杏榆提醒，新鮮水果整體營養價值比果乾高。
‧ 留意成分及營養標籤
相同種類的食物可以成分標籤多作比較，選擇較低糖、低脂、低鈉等，以及盡量選擇無添加成分的食品。以餅乾為例，可以比較熱量、脂肪及糖分，以及留意成分表上有沒有食物添加劑（如E字頭）。
‧ 宜選小包裝防吃過量
家長應留意大包裝零食容易令小朋友食過量，可以把零食放在容量較小的食物盒內，避免小朋友一次吃太多。市面上有餅乾以小包獨立包裝，一小包只有三至四塊，一般吃一包已夠飽；大容量包裝餅乾亦可以三至四塊為一份零食。
‧ 吃完正餐才吃零食
應先讓小朋友吃正餐，再吃零食。正餐所攝取的營養較豐富，不能跟零食相比，因此不宜在小朋友很肚餓時以零食「醫肚」，以免吃不下正餐。
‧ 吃零食要飲水
在情況許可下，讓小朋友吃零食時飲水。一些含纖維的食物飲水後會有飽肚感，可避免進食過量。吃零食最好飲水，如喝其他飲料，選擇時宜留意糖分含量。
文、圖：何芍盈
片：劉澤浩
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