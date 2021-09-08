疫苗獎賞｜凱滙單位得獎幸運兒出爐【附10萬元二獎20得獎者名單】 (12:34)

身分證號碼：Z710****

電話號碼：**** 0215

抽獎結果將可在抽獎網站查閱。今次抽獎除送出凱滙單位一個，另有20份二獎，每份為價值10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額，得獎者如下：

身分證號碼：D514****（電話號碼：****1345）

身分證號碼：Z234****（電話號碼：****6997）

身分證號碼：R073****（電話號碼：****1361）

身分證號碼：M536****（電話號碼：****8960）

身分證號碼：WX111****（電話號碼：****0687）

身分證號碼：V100****（電話號碼：****0532）

身分證號碼：R603****（電話號碼：****5556）

身分證號碼：K527****（電話號碼：****0576）

身分證號碼：E810****（電話號碼：****8466）

身分證號碼：Z661****（電話號碼：****9104）

身分證號碼：P082****（電話號碼：****2171）

身分證號碼：G637****（電話號碼：****9172）

身分證號碼：D482****（電話號碼：****2209）

身分證號碼：Z167****（電話號碼：****9076）

身分證號碼：F050****（電話號碼：****8560）

身分證號碼：Y137****（電話號碼：****5403）

身分證號碼：Z456****（電話號碼：****4585）

身分證號碼：Z258****（電話號碼：****2988）

身分證號碼：Y351****（電話號碼：****8099）

身分證號碼：C320****（電話號碼：****8586）

兩集團的第二輪疫苗抽奬將於9月30日截止，如9月30日或之前全港有500萬人已接種最少一劑疫苗，將再送出包括凱滙一房單位在內的奬品。參加者須是9月30日或之前在港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，抽奬將於10月7日中午進行。已登記參與第一輪抽奬而未獲奬的參加者，將自動進入第二輪抽奬，毋須再次登記。