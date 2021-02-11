密室炭爐邊爐疑致一氧化碳中毒　衛生署列常見積聚一氧化碳地方【附防中毒貼士】 (12:23)

14人前晚（6日）在灣仔食肆一密閉房間以炭爐打邊爐，懷疑一氧化碳中毒。衛生署資料指出，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的「隱形殺手」，曝露於低濃度一氧化碳的人可能出現包括頭暈、頭痛、疲倦和惡心等徵狀；嚴重則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等徵狀，甚至死亡。
幼童、孕婦、長者較易受一氧化碳毒性影響
衛生署稱，所有人都有可能因一氧化碳而中毒，較易受其毒性影響的人包括幼童、孕婦、長者、心血管或呼吸道疾病的患者、血液疾病（例如貧血）的患者，以及血液中已含較高一氧化碳的人，例如吸煙者。
常見可能積聚高濃度一氧化碳的地方包括：
．於通風不良的工作場所、家居或食肆使用有故障或排氣不良的燃料裝置（如熱水器和爐頭）
．近道路交匯處或有交通擠塞的地方
．近工業廢氣排放口
．通風不良的圍封地方（如停車場和隧道）
衛生署指出，若出現一氧化碳中毒個案，醫生會為入院病人進行血液、神經、心臟和肺功能測試。輕度病情個案將採用常規氧療法等一般支援治療，嚴重病情的個案則可能需要轉介接受高壓氧療法，有助清除腦細胞內的一氧化碳。
衛生署預防一氧化碳中毒貼士：
．在通風良好的房間使用排氣良好的點燃燃料的裝置
．必須由合資格的技師安裝及定期保養點燃燃料的裝置
．定期檢查車輛，包括排氣系統
．不要停留在引擎空轉且車窗緊閉的車內
．留意一氧化碳的中毒症狀，如有懷疑應立即求醫