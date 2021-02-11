白露．二十四節氣｜白露防燥勿露身　中醫教按4穴位紓緩乾燥、強肺保健【短片】 (08:28)

徐澤昌提醒，「白露勿露身」，白露時睡覺不宜像夏天一樣穿著單薄，應注意保暖，夜晚外出應適當增添衣物，以免受寒；平時亦可做適量運動如行山，加強身體鍛煉，抵禦外邪。他教大家按摩4個穴位，幫助紓緩乾燥徵狀，以及強肺保健。

腳部2穴位紓緩乾燥徵狀：太溪穴、照海穴

‧ 太溪穴：位於腳踝內側高點與跟腱之間凹陷處，有益腎降火的作用。

‧ 照海穴：位於腳踝內側下面的凹陷處，能利咽養陰。

穴位按法：用拇指打圈按約50下，感到少許痠軟即可。

胸前2穴位強肺保健：雲門穴、中府穴

‧ 雲門穴：胸前壁外上方，肩胛骨喙突上方，鎖骨下窩（胸大肌與三角肌之間）凹陷處。正坐以手叉腰，鎖骨下窩凹陷處即為雲門穴。

‧ 中府穴：雲門穴直下約1寸。

作用：疏通肺經，有助預防咳嗽、增強肺氣。

按法：用手指按壓，或沿胸肌向外推。可早晚按一次，每次30下，感到少許痠脹即可。

文：何芍盈

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