Banksy「自毁畫」再拍賣　料成交價達600萬鎊　畫作本月香港展出 (16:03)

《女童與氣球》在2018年拍賣會成交一刻，隨即遭畫框內的碎紙機「自毁」，畫作的下半部分被切成條狀，懸吊在畫框外。Banksy事後稱早在畫框內安裝碎紙機，以阻止畫作被拍賣。蘇富比方面其後稱，Banksy於拍賣當晚創作了新的作品，而非毁掉作品，並獲確認該作品將易名為《愛在垃圾桶》。原本競投到畫作的買家最後亦以成交價買下作品。

《愛在垃圾桶》10月在倫敦拍賣前，將於香港、台北和紐約展出。當中在香港的展覽，將在本月10至12日舉行。

展覽資料

日期：9月10日至12日

地點：金鐘太古廣場1座5樓

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