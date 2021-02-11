學童用擦膠及選購4貼士　消委會提醒：非PVC物料擦膠較安全 (12:45)

幼稚園、中小學開學，學童做功課常用到擦膠，揀選和使用擦膠有何注意？據消委會網站，近年有研究發現擦膠含塑化劑，懷疑可能會影響學童的健康。現時市面上不少擦膠以合成物料聚氯乙烯（polyvinyl chloride，PVC）製造，PVC物料普遍會加入塑化劑（如DEHP）來增加成品的柔軟度和彈性，因此部分擦膠或含塑化劑。消委會提醒家長，揀選及使用擦膠的4個貼士。
擦膠選購及使用4貼士
1. 揀選以非PVC物料生產的擦膠。市面上有一些擦膠以非PVC物料生產，如熱塑性彈性體橡膠（thermoplastic rubbers，TPR；或thermoplastic elastomers，TPE）。這些物料本身較柔軟，毋須添加大量塑化劑，安全度相對較高，惟成本可能較高，選購擦膠時宜留意包裝上有否標示其製造物料。
2. 保留擦膠包裝的卡紙套，幫助減少兒童使用擦膠時皮膚直接接觸擦膠的機會。
3. 家長應留意小朋友有否舔舐、吸吮、啃咬擦膠的不良習慣，並應及時糾正。
4. 用完擦膠後，應先洗手才進食。使用擦膠時盡量保持室內空氣流通，有助減少可能經由呼吸而吸入粉塵的機會，用後應妥善存放。
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