學童用擦膠及選購4貼士　消委會提醒：非PVC物料擦膠較安全 (12:45)

擦膠選購及使用4貼士

1. 揀選以非PVC物料生產的擦膠。市面上有一些擦膠以非PVC物料生產，如熱塑性彈性體橡膠（thermoplastic rubbers，TPR；或thermoplastic elastomers，TPE）。這些物料本身較柔軟，毋須添加大量塑化劑，安全度相對較高，惟成本可能較高，選購擦膠時宜留意包裝上有否標示其製造物料。

2. 保留擦膠包裝的卡紙套，幫助減少兒童使用擦膠時皮膚直接接觸擦膠的機會。

3. 家長應留意小朋友有否舔舐、吸吮、啃咬擦膠的不良習慣，並應及時糾正。

4. 用完擦膠後，應先洗手才進食。使用擦膠時盡量保持室內空氣流通，有助減少可能經由呼吸而吸入粉塵的機會，用後應妥善存放。

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