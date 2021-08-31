阿富汗｜美國完成撤軍　回顧塔利班奪權後動盪半月【短片】 (12:20)

阿富汗動盪半月

8月15日

塔利班攻入喀布爾，接管總統府，時任總統加尼逃出阿富汗。美、英等國加緊撤走外交人員，美國派千兵赴喀布爾撤僑。

塔利班入首都 阿富汗總統出逃 喀布爾一日易主 美大使撤走

多國急撤外交人員 美撥千兵助疏散

8月16日

喀布爾出現逃難潮，大批阿富汗人湧入喀布爾機場停機坪，盼登上飛機逃亡出國，引起混亂。有人在美軍運輸機外徒手攀附機身，運輸機起飛後從高空墮下死亡。

塔利班籌組新政府 中俄示好 北京稱溝通展友好合作 與俄同不撤使節

喀布爾人湧機場 強攀美軍機墮亡

8月18日

喀布爾機場其中的一個閘口發生人踩人事件，17人受傷。

西方混亂撤離 喀布爾機場人踩人17傷

8月19日

塔利班宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。

塔利班：不行民主制 宗教學者定女權 定名「阿富汗伊斯蘭酋長國」 擬設管治委員會

8月22日

塔利班重奪喀布爾後首爆武裝衝突，有前政府士兵在北部巴格蘭省從塔利班手上奪回3個縣。至8月23日，塔利班宣布奪回該3縣。

阿富汗前政府兵奪回北部3縣 塔利班「回朝」一周 首爆武裝衝突

8月26日

喀布爾機場外發生自殺式炸彈襲擊，多人死亡，包括13名美軍。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）認責，美國總統拜登誓言追捕幕後黑手，要對方付出代價。

喀布爾連環爆炸 美軍多人死傷 情報預警ISIS分支機場附近發動恐襲

ISIS-K恐襲喀布爾183死 拜登誓反擊 美軍13死近10年最嚴重 撤離不變「料襲擊續現」

8月27日

美軍對阿富汗東部的ISIS-K據點發動無人機空襲，殺死兩名涉及喀布爾機場炸彈襲擊的「策劃人」。

美無人機殺喀布爾恐襲策劃者 華府指首都或再遇襲 未來數天屬危險期

8月29日

喀布爾機場附近發生爆炸，美方證實是以無人機擊殺一名在汽車內的ISIS-K炸彈客。各國陸續結束撤走平民，共撤走約12.2萬名外國僑民及阿富汗人，美軍開始撤離軍隊和裝備。

美空襲喀布爾 先下手殺炸彈客 平民撤離告一段落 倒數48小時撤軍人設備

8月30日

有人朝喀布爾機場發射數枚火箭，美方攔截系統至少攔截了5枚火箭，相信襲擊是針對美軍。美國宣布8月30日深夜已完成從阿富汗撤軍，結束20年的阿富汗戰爭。

今撤離死線 塔利班允西方遺民延後走 危機未除 美軍攔射向喀布爾機場火箭炮

美國完成撤軍 拜登宣布美軍20年行動結束 塔利班稱國家完全獨立