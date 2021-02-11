越野跑手黃浩聰UTMB男子組第10　「用土炮大帽山模擬外國高山」　網民：為港增光 (18:37)

黃浩聰對上一次出戰UTMB是2019年，以22小時47分47秒完賽，排名第六。黃浩聰在帖文稱，今年是他第三次跑UTMB，希望突破2019年嘅時間，惟今年天氣凍，而他是在香港炎熱的夏天練習，「用土炮大帽山模擬外國高山」，對他來說有點不利。

黃浩聰憶述比賽期間，受寒冷影響，精神狀態好差，「雙眼睇野（嘢）好模糊。之後仲仆親成手血，去到CP俾（畀）工作人員發現，捉左（咗）檢查傷口同包紥」。他續道，接下來後半程因視線不清楚而很難捱，「但我知道係（喺）香港好多跑山嘅朋友睇住我，支持我，我唔可以放棄，即使做唔到目標，起碼都要盡力去做」。他稱其解決方法是一到崎嶇路的時候就捽一捽眼睛，或以清水洗面，可以短暫看得清數十秒。

以23小時17分40秒完成的黃浩聰成為男子組第10名，可上頒獎台，他說：「連續兩屆UTMB可以登上頒獎台嘅例證中，證明只要肯努力，一樣可以。」

網民Samantha Chan：多謝你幫香港山跑運動員圓夢，仲要兩次！

網民Eddy Wong：毅力驚人，目標清晰，受傷都能堅忍完賽，成績已是身外物，你的精神足以傳世，向你學習，敬佩敬佩。

網民James Lau：第一個衝線的亞洲人，你已是香港人的驕傲。縱使面對艱難的環境，仍見你堅定不移的眼神，勇往直前，這份精神值得所有香港人學習！

網民Wai Lan Tang：恭喜聰Sir ，為香港增光。

網民Paul Leung：本土訓練既（嘅）世界級跑手，勁！