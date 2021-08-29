宋皇臺站文物知多啲：了解出土文物修補工作【多圖‧短片】 (16:13)

●宋皇臺帝皇歷史由來已久

宋皇臺一帶的帝皇歷史由來已久，清代中葉時的地方文獻已記載刻有「宋王臺」三字的巨石。隨着九龍城及土瓜灣的發展，尤其是前啟德機場早年的擴展，「宋王臺」巨石所在的聖山被夷平，成為前機場北停機坪的一部分。

●逾70萬件宋元陶瓷碎片出土

2012至2015年間，港鐵委託考古專家於工程範圍考古，結果出土大量宋元時期的考古遺存，包括宋代石構水井、70多萬片宋元陶瓷碎片等，文物以宋元時期陶瓷器物為主。

●宋皇臺站展宋元時期陶瓷器碎片、宋代貨幣

在宋皇臺站的展覽展出超過400件/片出土文物，以宋元時期陶瓷器碎片為主，種類包括香爐、龍泉窰系青瓷、福建窰系青釉瓷等，還有宋代貨幣、宋元時期建築構件。

●文物模樣靠人手修補

宋元時期文物埋藏地下超過700年，大部分出土時只是碎片，很難看出文物原本模樣，需要人手後期修補。古蹟辦人員會為器物拼對，並以特別的黏合劑把屬於同一器物的碎片拼貼，亦會以白色石膏填補器物缺失的部分，盡力將之還原。

●超高像素拍攝 文物細節清晰顯示

古蹟辦人員以超高像素的數碼相機拍攝文物，把文物細節如紋飾、工藝特點等清晰顯示出來。