疫苗獎賞｜凱滙單位首輪抽獎9．1截止登記　第二個單位抽獎9．2起登記 (00:01)

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團為鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗，5月尾公布舉行疫苗大抽獎，送出觀塘凱滙一個一房單位作獎品，該項抽獎將於9月1日下午截止登記，詳情如下：
凱滙單位首輪抽獎
．登記截止時間：9月1日下午5時30分
．抽獎：9月8日中午12時舉行，凱滙抽獎網站同日公布結果
．主要獎品：凱滙全新單位一個 【抽獎網站連結】
另外，兩集團早前再公布，若今年9月30日或之前全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，將送出另一個價值1200萬元的凱滙一房住宅單位進行第二輪抽獎。已登記參加第一輪抽獎活動而未獲獎的參加者，將自動進入第二輪抽獎，毋須再次登記。第二輪抽獎的詳情如下：
第二輪凱滙單位抽獎
．登記時間：9月2日上午9時至9月30日下午5時30分，參加者須於2021年9月30日或之前於香港接種至少一劑疫苗
．抽獎：10月7日中午12時舉行，凱滙抽獎網站同日公布結果
．主要獎品：凱滙單位一個【抽獎網站連結】
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