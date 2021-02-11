疫苗獎賞｜凱滙單位首輪抽獎9．1截止登記　第二個單位抽獎9．2起登記 (00:01)

凱滙單位首輪抽獎

．登記截止時間：9月1日下午5時30分

．抽獎：9月8日中午12時舉行，凱滙抽獎網站同日公布結果

．主要獎品：凱滙全新單位一個 【抽獎網站連結】

另外，兩集團早前再公布，若今年9月30日或之前全港有500萬名香港居民完成接種最少一劑疫苗，將送出另一個價值1200萬元的凱滙一房住宅單位進行第二輪抽獎。已登記參加第一輪抽獎活動而未獲獎的參加者，將自動進入第二輪抽獎，毋須再次登記。第二輪抽獎的詳情如下：

第二輪凱滙單位抽獎

．登記時間：9月2日上午9時至9月30日下午5時30分，參加者須於2021年9月30日或之前於香港接種至少一劑疫苗

．抽獎：10月7日中午12時舉行，凱滙抽獎網站同日公布結果

．主要獎品：凱滙單位一個【抽獎網站連結】

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