東京殘奧｜殘奧、特奧、聽奧大不同　特奧設「融合」項目　聽奧歷史最悠久 (13:14)

殘疾人奧運（Paralympics）：

．首屆年份：1960年

．符合殘奧的傷殘類別包括脊髓損傷、小兒麻痺、截肢、腦癱、短肢、視障、智障等

．與奧運相輔相成、逢雙數年份舉行（本屆因新型冠狀病毒疫情延期一年舉行）

．本屆東京殘奧共設22個大項、539個小項

特殊奧運（Special Olympics World Games）：

．首屆年份：1968年

．近屆每4年一度、逢單數年舉行（下屆為2023年德國柏林）

．2023年特奧共設26個運動項目，並設混合非智障者的「融合運動」競技

聽障奧運（Deaflympics）：

．首屆年份：1924年（與奧運會同在巴黎舉行）

．參賽者必須為優耳（聽力較好的一耳）聽力損失超過55分貝，參賽期間不能使用助聽裝置或植入「人工耳蝸」

．近屆每4年一度、逢單數年舉行（原定本年在巴西舉行的賽事因疫情順延一年）

．明年巴西特奧設20個運動項目，包括足球、籃球等隊際球類、田徑、定向等