大埔致命交通意外｜心理衛生會提醒公眾留意焦慮反應　倘持續或要求助【附輔導熱線、講座連結】 (08:36)

程志剛表示，如出現以上創傷後壓力症狀並持續3天以上，可視之為「急性替代壓力症」情況；如果以上症狀持續發生超過一個月兼影響生活，則可能患上創傷後壓力症。

程志剛解釋，因知道別人車禍意外感不開心屬正常，一般人會在短時間內得到自然調節，市民應留意情況是否持續，生活節奏有否受負面情緒打亂。他建議，市民宜保持如常生活作息的平衡，亦可做簡單減壓方法，如深呼吸、運動、看書、聽歌、看電影等，有情緒上的困難亦可與家人或朋友傾訴，如發覺問題持續而感吃力，便應向專業人士，如社工或臨牀心理學家等求助。

就今次大埔廣福道發生致命交通意外，香港心理衛生會提供以下輔導服務予有需要市民：

‧周一至三（23日至25日）早上9時至晚上10時增設電話心理輔導服務專線6041 9396

‧手機程式「輔負得正」的線上輔導周一至周三（23日至25日）由下午2時至午夜運作，相關連結：www.mhahk.org.hk/index.php/service/promoedu/dce/counsellingapp/

‧位於大埔廣福邨的精神健康綜合社區中心，周二（24日）下午4時為市民提供facebook直播的「處理創傷後壓力講座」，相關連結：www.facebook.com/events/6091565804250234