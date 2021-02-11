生痱滋想快啲好？營養師教補充三大營養素　避吃堅果免碎片弄痛痱滋【附食物建議】 (11:45)

蛋白質：

．作用：幫助傷口修復癒合

．補充方法：進食肉類、家禽類、雞蛋、海鮮魚類、豆類及豆製品、奶製品。較健康的選攝包括瘦肉、去皮雞肉，雞蛋、魚肉跟海鮮，若吃紅肉，建議每周最多兩次；素食者則可選擇豆類，如鷹嘴豆、紅腰豆、扁豆，或豆腐等豆類產品

另外，堅果類雖可提供蛋白質，但嚼碎後堅硬的堅果碎片或會碰到痱滋傷口，除令人疼痛，也可能阻礙傷口癒合或令傷口更大，故不建議生痱滋時吃

維他命C：

．作用：幫助身體製造和合成膠原蛋白，修補破損的口腔黏膜；同時是抗氧化劑，在發炎的狀況下保護細胞，減少自由基的傷害。

．補充方法：每日吃兩份水果，約相當於兩個小型番石榴、一個中型橙、兩個金或綠奇異果、一小盒（約150克）士多啤梨或1/3個木瓜

維他命B：

．作用：幫助身體吸收及利用蛋白質；維他命B1、B2、B6可幫助預防傷口感染；促進口腔細胞新陳代謝，加速重建細胞結構和組織層，令痱滋癒合得更快。

．補充方法：進食豬肝、魚類（沙甸魚、三文魚、吞拿魚）、牛肉、雞蛋、牛奶或芝士等奶製品、深綠色蔬菜、全穀物

潘卓琳提醒，除補充上述營養素，生痱滋時亦要注意口腔衛生及喝足夠水分。她指出，一般人生痱滋約可於10至14日內癒合，若痱滋長時間無法正常癒合，或反覆生痱滋，應尋求醫療專業人士協助。

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