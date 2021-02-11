東京殘奧｜明揭幕　港隊24人大軍一半為首度參賽　梁育榮、余翠怡、鄧韋樂3金牌功臣再戰誓衝牌 (09:56)

東京殘疾人奧運會將於明日（24日）揭幕，港隊代表團本屆派出的24名運動員中，有一半為首次參與此盛事，同時不乏「老臣子」。硬地滾球運動員梁育榮及輪椅劍擊手余翠怡將成港隊殘奧「五朝元老」，先後在往屆賽事曾有金牌進帳。而第三次出戰的游泳健將鄧韋樂，亦是港隊在上屆里約殘奧的金牌功臣。
梁育榮（歷屆殘奧獲獎牌數目：3金1銀）
項目：硬地滾球
奧運參賽經驗：5屆
本屆參賽項目：混合BC4級個人賽、雙人賽
獎項：
．2004年雅典殘奧—混合BC4級個人賽金牌、團體賽金牌
．2008年北京殘奧—混合BC4級個人賽銀牌
．2012年里約熱內盧殘奧—混合BC4級個人賽金牌
余翠怡（歷屆殘奧獲獎牌數目：7金3銀1銅）
項目：輪椅劍擊
奧運參賽經驗：5屆
本屆參賽項目：女子A級花劍個人賽、A級重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽
獎項：
．2004年雅典殘奧—女子A級花劍個人金牌、A級重劍個人金牌、花劍團體金牌、重劍團體金牌
．2008年北京殘奧—女子A級花劍個人金牌、A級重劍個人銀牌
．2012年倫敦殘奧—女子A級花劍個人金牌、A級重劍個人金牌、重劍團體銅牌
．2016年里約熱內盧殘奧—女子A級花劍個人銀牌、重劍團體銀牌
鄧韋樂（歷屆殘奧獲獎牌數目：1金）
項目：游泳
奧運參賽經驗：3屆
本屆參賽項目：男子S14級100米蝶泳、S14級200米自由泳SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳接力
獎項：
．2016年里約熱內盧殘奧—S14組男子200米自由泳金牌