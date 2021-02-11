東京殘奧｜明揭幕　港隊24人大軍一半為首度參賽　梁育榮、余翠怡、鄧韋樂3金牌功臣再戰誓衝牌 (09:56)

東京殘疾人奧運會將於明日（24日）揭幕，港隊代表團本屆派出的24名運動員中，有一半為首次參與此盛事，同時不乏「老臣子」。硬地滾球運動員梁育榮及輪椅劍擊手余翠怡將成港隊殘奧「五朝元老」，先後在往屆賽事曾有金牌進帳。而第三次出戰的游泳健將鄧韋樂，亦是港隊在上屆里約殘奧的金牌功臣。