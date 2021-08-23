處暑．二十四節氣｜處暑養生4貼士　中醫提醒薑茶非人人啱飲 (09:25)

處暑養生4貼士

1. 避免受涼──日夜溫差大，夜間溫度轉涼，外出時應適時添衣，保護陽氣；晚上冷氣可稍調高溫度或預設關機時間，以防受涼感冒。

2. 颱風雨季避免淋雨涉水──以防風寒濕直接入侵人體。

3. 宜吃滋潤食材，如非身體虛寒，不宜飲薑茶──預防秋燥，處暑時節應少吃辛辣、煎炸等刺激性食物；如非身體虛寒，不應刻意飲薑茶。飲食可選擇性質滋潤的食材，如梨、蓮藕、馬蹄等食物。酸味的食物有助生津潤肺，如烏梅、果乾。

4. 調整作息，提早入睡──相比夏天的「夜臥早起」，進入秋季應提早入睡時間，避免熬夜。在中醫角度，夜間睡眠有養陰養血的作用。

夏秋轉季養生：

處暑．二十四節氣：夏秋交替「秋乏」易累 中醫教路：午餐前小睡多吃蔬果

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中醫食譜：瘦肉無花果雪耳湯 潤肺化痰止咳

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