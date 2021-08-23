處暑．二十四節氣｜處暑養生4貼士　中醫提醒薑茶非人人啱飲 (09:25)

二十四節氣的處暑已過了天氣最熱、陽氣最盛的三伏天，惟秋天的涼意尚有一段日子才會來到，而且香港仍處颱風雨季，風雨過後日夜溫差較大，風、寒、暑、濕等多種因素會影響人體。註冊中醫葉麗斌接受明報電子平台組訪問稱，此時人體陽氣開始從疏泄轉向收斂，準備進入秋冬。葉麗斌分享4個處暑養生貼士，提醒飲食宜選擇性質滋潤的食材，如非身體虛寒，不應刻意飲用薑茶。
處暑養生4貼士
1. 避免受涼──日夜溫差大，夜間溫度轉涼，外出時應適時添衣，保護陽氣；晚上冷氣可稍調高溫度或預設關機時間，以防受涼感冒。
2. 颱風雨季避免淋雨涉水──以防風寒濕直接入侵人體。
3. 宜吃滋潤食材，如非身體虛寒，不宜飲薑茶──預防秋燥，處暑時節應少吃辛辣、煎炸等刺激性食物；如非身體虛寒，不應刻意飲薑茶。飲食可選擇性質滋潤的食材，如梨、蓮藕、馬蹄等食物。酸味的食物有助生津潤肺，如烏梅、果乾。
4. 調整作息，提早入睡──相比夏天的「夜臥早起」，進入秋季應提早入睡時間，避免熬夜。在中醫角度，夜間睡眠有養陰養血的作用。
夏秋轉季養生：
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