東京殘奧Q&A｜取名「Paralympic」因與奧運相輔相成　兩國今屆首派隊參賽 (10:25)

問：殘奧英文名字「Paralympic」的由來？

答：過去殘奧雖與奧運同年進行，但主辦城市不一定相同，而各種不同類型的殘疾亦有各自的運動組織管理。至1982年，國際奧委會成立一個綜合各種殘疾的世界性運動組織，並在1988年漢城（現稱首爾）首次將殘奧命名為「Paralympic」，該名字中的「para」為希臘語介詞，有旁邊的意思；「lympic」則是取自奧運的英文「Olympic」。「Paralympic」這名字亦代表殘奧與奧運是相輔相成，而事實上自這屆奧運後，此後每屆奧運的主辦城市均同時舉辦殘奧。

問：首屆殘奧在何時舉行？

答：被視為「殘奧之父」的英國醫生古特曼（Ludwig Guttmann）在1948年倫敦奧運開幕當日，舉行一個讓輪椅人參與的運動會，並以比賽地點Stoke Mandeville命名，該賽事被視為殘奧發展的里程碑。1960年，Stoke Mandeville Games在奧運主辦城市羅馬舉行，該屆賽事被視為首屆殘奧。該屆賽事共有23國共400名運動員參與，惟Stoke Mandeville Games的對象僅為脊髓損傷的人，其他類型殘疾的人並未參與。

古特曼創辨「首屆殘奧」因由短片

問：本屆殘奧有什麼參賽隊伍？

答：今屆賽事共有136個國家及地區參與，其中不丹及圭亞那將首次派隊參賽。至於連續兩屆亮相奧運的難民隊，今屆亦首次派隊參與殘奧，代表團6名運動員分別來自敘利亞、布隆迪、阿富汗及伊朗。

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