阿富汗｜拜登稱「史上最大型最困難撤離行動」　一周撤2.5萬人13地願暫收容 (17:57)

撤離人數

．美國總統拜登稱，自美軍8月14日開始撤離行動後，至今撤走約1.3萬人。另北約表示，至今約1.2萬名外國人、於各國使館及志願機構工作的阿富汗人，已撤出阿富汗

困難之處

．卡塔爾Al Udeid空軍基地作為阿富汗難民撤離的主要中轉站，已收容約8000名難民，不能再收容更多人，從喀布爾撤出的飛機無處可去，撤離行動一度暫停近6小時

．因喀布爾機場內外均擠滿等候撤離的人群，有美國人無法前往機場，美軍周五派出直升機到機場附近，接載169名美國人飛到機場

．美國空軍周五披露，8月15日由喀布爾撤出的C-17運輸機，實際上載了823人，遠超此前報道的640人，打破過去該款運輸機接載670人的最高紀錄

暫時收容阿富汗難民國家及地區

．美國國務卿布林肯周六稱，目前有13個國家及地區暫時收容阿富汗難民，包括阿爾巴尼亞、加拿大、哥倫比亞、哥斯達黎加、智利、科索沃、北馬其頓、墨西哥、波蘭、卡塔爾、盧旺達、烏克蘭及烏干達

難民中轉站

．巴林、英國、丹麥、德國、意大利、哈薩克、科威特、卡塔爾、塔吉克、土耳其、阿聯酋、烏茲別克

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