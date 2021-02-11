東京殘奧．話你知｜硬地滾球部分組別可設助手　輪椅羽毛球賽事需在木地板進行 (10:38)

硬地滾球

．參賽運動員：楊曉林、何宛淇、廖詠彤、謝德樺、劉慧茵、梁育榮、黃君恒（BC組，即嚴重大腦麻痺、肌肉萎縮症或軀體四肢出現嚴重功能障礙者），其中廖詠彤、謝德樺首次參與殘奧；本屆最多運動員參加的項目

．按身體功能和狀況進行分級，共設BC1、BC2、BC3及BC4共4個級別

．BC3級運動員需利用管道發球，比賽時有一名助手協助使用管道，但助手必須背向比賽區域，並且不可觀看賽事。BC1級運動員可用手或腳發球，比賽時可有一名助手，坐在運動員比賽區外，準備協助固定、調整輪椅或拾球。BC2級及BC4級運動員比賽時則不能有助手協助

．球賽在12.5米乘6米平滑的木地或膠地上進行，須在規定的區域內，把自己的球（6個紅或藍色）盡量投近目標球（白色球）

．梁育榮在2016年里約熱內盧殘奧BC4級個人賽奪金、2004年雅典殘奧BC4個人賽及雙人賽金牌 相關報道：梁育榮硬地滾球稱王 港隊再添金（2016年9月17日）

羽毛球

．參賽運動員：陳浩源（輪椅組，WH2組）、朱文佳（短肢組，SH6組），兩人均首次參加殘奧 相關報道：陳浩源偕朱文佳入圍羽毛球男單 雙線為港衝擊史上第一牌

．首度納入殘奧項目

．除輪椅組規則略有不同外，其餘組別的規則均與健全者羽毛球相同

．企立組的比賽場地可為木板地或膠地，輪椅組則只會在木地板上進行賽事，以便輪椅運動員比賽時有效地控制輪椅

乒乓球

．參賽運動員：吳玫薈、王婷莛（智障運動員，TT11組），其中王婷莛首次參加殘奧

．沿用國際乒乓球聯會所定的規則，並加入及修改了一些規定以配合輪椅組賽事

資料來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會、明報資料室

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