郊遊遇蜜蜂怎麼辦？漁護署教安全3指引、遇蜂應變5措施 (08:35)

避免被蜂類襲擊3安全指引

1. 行山宜選擇有管理及維修的山徑，勿行進草叢、蕨叢或雜樹林等昆蟲和黃蜂的聚居地。

2. 勿打擾蜂窩及以樹枝小棒拍打路邊樹叢。小心避免誤觸蜜蜂、大黃蜂或胡蜂的蜂巢，以免受蜂群攻擊。

3. 勿使用香體品，以免吸引蜜蜂。

遇到蜂類5應變措施

1. 若有一、兩隻蜂在頭上盤旋，可不用理會，繼續前進。

2. 若遇蜂巢擋路，盡量繞路前進。

3. 如遇群蜂追襲，可坐下不動，並用外套遮住頭和頸以作保護，捲曲臥在地上，待蜂群散開後才慢慢撤離。

4. 如有螫針，可用鉗拔除，但勿擠壓毒囊，以免剩餘毒素進入皮膚；亦可用冷水濕毛巾輕敷傷處，減輕腫痛。

5. 若有嚴重螫傷，或被胡蜂螫針而引起過敏反應，應盡快求醫。

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