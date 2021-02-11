東京殘奧．話你知｜失明泳手轉池衝終點獲敲背部提醒　殘疾泳手可選跳台或水中出發 (10:49)

游泳

．參賽運動員：陳睿琳、張可盈、許家俊、鄧韋樂（全為智障運動員，S14組），除鄧韋樂，其餘3人首次參加殘奧

．因應殘疾程度可選擇於跳台或在水中以一手觸池壁出發

．全失明運動員準備轉池或衝終點時，引導員會利用一端綁上海綿的提示棒，輕敲運動員背部提示

．2016年鄧韋樂在里約熱內盧殘奧男子S14級200米自由泳奪金 相關報道：鄧韋樂200米自由泳破大會紀錄 港隊殘奧收穫首金（2016年9月13日）

．2018年陳睿琳在雅加達亞殘運S14級女子100米蝶泳奪金、S14級100米背泳勇奪摘銅 相關報道：鄧順儀陳睿琳分途封后 港隊亞殘運累積6金（2018年10月11日）

射箭

．參賽運動員：危家銓（企立組，ST組），首次參加殘奧

．項目分設反曲弓及複合弓，比賽規則跟國際射箭聯會所訂相同

田徑

．參賽運動員：鄧雨澤（智障運動員，T20組），首次參加殘奧

．上或下肢障礙及腦癱運動員起跑時，可選擇不使用起跑器

馬術

．參賽運動員：謝佩婷（Ia組，軀體四肢出現嚴重功能障礙者）、鍾美娟、曾靝賜（III組，主要是下肢嚴重損傷、但軀幹輕度損傷或無損傷；或上、下肢和軀幹中度損傷），鍾美娟、曾靝賜為首度參加殘奧

．3人在各自組別參與盛裝舞步個人賽及盛裝舞步個人自選動作賽，另參與混合公開組盛裝舞步團體賽

．東京殘奧3名馬會馬術隊的運動員訪問短片（HKJC Equestrian facebook）

資料來源：香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會、明報資料室、國際馬術總會

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