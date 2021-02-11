馬家健案上訴庭批律政司不追究較重罪責者　3法官均曾任職律政司　薛偉成曾任刑事檢控專員 (19:52)

事實上，審理上訴的上訴庭副庭長麥機智，以及上訴庭法官彭偉昌和薛偉成均曾在律政司工作，其中薛偉成更曾出任掌管刑事檢控的刑事檢控專員。根據司法機構資料，麥機智於1982年至1983年間任職前律政署（現稱律政司），彭偉昌於1987起加入前律政署當檢察官，曾位至副首席檢察官。薛偉成則於1992年加入前律政署當檢察官，2011至2013年出任刑事檢控專員。

根據上訴庭判辭，律政司一方曾在法庭裁定馬家健上訴得直後，申請重審，上訴庭直言律政司的申請「非比尋常」及令人失望，即使被兩名有豐富經驗的高等法院法官強烈評論，且上訴庭對案件已表達明顯關注，似乎仍未獲律政司作為負責檢控機關的關注。

上訴庭亦提到，有人會認為只要原審法官陳慶偉裁定案件毋須答辯，馬家健便可以當庭獲釋，避免5年「冤獄」；惟上訴庭指出，這對主審法官來說並非容易的決定，亦屬於法官的酌情權，無論決定如何，亦無從批評。連代表馬家健上訴的港大法律學院首席講師張達明亦不能確定，若原審時由他代表馬家健，會否在當時提出毋須答辯的申請。

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