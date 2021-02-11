任天堂Switch包攬日本遊戲銷量榜前30名　33年首見「霸榜」紀錄 (19:23)

在銷量排行榜中，《Minecraft》以14,912份居首，《薩爾達傳說 禦天之劍 HD》、《蠟筆小新我和博士的暑假～不會結束的七日之旅～》分別排第二和第三。

日本遊戲數據庫《Game Data Library》表示，90年代初期，任天堂常以超級任天堂、紅白機及Game Boy等多種遊戲機款佔據排名榜，是次Switch僅以「一機之力」橫掃排行榜，是史無前例的紀錄。

Switch累計銷量達史上第七高

Switch自2017年起開始發售，根據任天堂本月公布的數字，Switch全球累計銷量達8900萬部，超越PlayStation 3和Xbox 360，成為史上銷量排名第七的電子遊戲機。

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