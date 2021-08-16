阿富汗變天　還原塔利班攻城關鍵一周【多圖】 (19:30)

今年5月，美國及北約軍隊開始撤出阿富汗，武裝組織塔利班趁機攻城掠地，務求重奪政權。過去一周塔利班勢如破竹，周日（15日）攻入首都喀布爾並佔領總統府，總統加尼出逃，美國亦撤走使館人員及僑民，阿富汗一夜間變天。明報電子平台組整理這關鍵一周的事態發展，還原阿富汗變天過程。
8月8日
塔利班奪取大城市昆都士市（Kunduz）的控制權。鑑於阿富汗局勢趨失控，美國駐喀布爾大使館呼籲國民撤離阿富汗。
8月9日
塔利班兵不血刃攻陷薩曼甘省首府艾巴克（Aybak），包圍第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）。
塔利班文宣戰 造勢助攻城 阿富汗政府避談失利 吹噓殺敵惹誇張質疑
8月10日
艾巴克地方軍閥阿茲米（Asif Azimi）被揭帶兵投敵，令塔利班得以兵不血刃佔領該城。美國國防部發言人柯比表明阿富汗要靠政府來守衛。
8月11日
塔利班攻下東北部巴達赫尚省（Badakhshan）首府法扎巴德（Faizabad），至今已奪取9個省會。美國總統拜登表示，沒有後悔作出撤軍決定。
8月12日
塔利班攻下距離首都喀布爾僅150公里的戰略重要城市加茲尼（Ghazni）。阿富汗總統加尼撤換陸軍參謀長。
8月13日
塔利班攻陷第二大城市坎大哈（Kandahar）和第三大城市赫拉特（Herat），抵達喀布爾外圍。美英分別宣布派3000名和600名士兵到喀布爾協助撤走使館職員和國民。
塔利班攻陷第二大城 英美派兵撤使節 美官員料首都90日內淪陷 多國宣布關使館撤人員
8月14日
塔利班攻陷第四大城市馬扎里沙里夫，劍指喀布爾。西方多國紛紛加緊撤僑和關閉使館，美國使館傳出要緊急銷毁敏感文件。
喀布爾勢危 美使館傳急毁敏感文件 美媒：中方待失守即改認塔利班政權
8月15日
塔利班再攻下大城市賈拉拉巴德，攻入喀布爾，總統加尼逃出阿富汗，塔利班佔領總統府。加尼承認塔利班勝出，塔利班則稱戰爭已結束。美國使館降下旗幟，大使與其他職員撤往喀布爾機場。
8月16日
喀布爾大批民眾湧入機場停機坪，盼登機逃亡出國，引起混亂，目擊者稱美軍向天開槍圖阻止民眾湧上前，事件最少5人死亡，暫未知是被槍殺還是在混亂中被踩死。