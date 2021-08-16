阿富汗變天　還原塔利班攻城關鍵一周【多圖】 (19:30)

8月8日

塔利班奪取大城市昆都士市（Kunduz）的控制權。鑑於阿富汗局勢趨失控，美國駐喀布爾大使館呼籲國民撤離阿富汗。

塔利班連奪阿富汗省會 美英籲國民撤離

8月9日

塔利班兵不血刃攻陷薩曼甘省首府艾巴克（Aybak），包圍第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）。

塔利班文宣戰 造勢助攻城 阿富汗政府避談失利 吹噓殺敵惹誇張質疑

8月10日

艾巴克地方軍閥阿茲米（Asif Azimi）被揭帶兵投敵，令塔利班得以兵不血刃佔領該城。美國國防部發言人柯比表明阿富汗要靠政府來守衛。

軍閥倒戈恐掀骨牌效應 喀布爾勢危

8月11日

塔利班攻下東北部巴達赫尚省（Badakhshan）首府法扎巴德（Faizabad），至今已奪取9個省會。美國總統拜登表示，沒有後悔作出撤軍決定。

阿國首都恐90天內失守 美研使館後路

8月12日

塔利班攻下距離首都喀布爾僅150公里的戰略重要城市加茲尼（Ghazni）。阿富汗總統加尼撤換陸軍參謀長。

塔利班逼近首都 政府軍撤換參謀長

8月13日

塔利班攻陷第二大城市坎大哈（Kandahar）和第三大城市赫拉特（Herat），抵達喀布爾外圍。美英分別宣布派3000名和600名士兵到喀布爾協助撤走使館職員和國民。

塔利班攻陷第二大城 英美派兵撤使節 美官員料首都90日內淪陷 多國宣布關使館撤人員

8月14日

塔利班攻陷第四大城市馬扎里沙里夫，劍指喀布爾。西方多國紛紛加緊撤僑和關閉使館，美國使館傳出要緊急銷毁敏感文件。

喀布爾勢危 美使館傳急毁敏感文件 美媒：中方待失守即改認塔利班政權

8月15日

塔利班再攻下大城市賈拉拉巴德，攻入喀布爾，總統加尼逃出阿富汗，塔利班佔領總統府。加尼承認塔利班勝出，塔利班則稱戰爭已結束。美國使館降下旗幟，大使與其他職員撤往喀布爾機場。

塔利班入首都 阿富汗總統出逃 喀布爾一日易主 美大使撤走

8月16日

喀布爾大批民眾湧入機場停機坪，盼登機逃亡出國，引起混亂，目擊者稱美軍向天開槍圖阻止民眾湧上前，事件最少5人死亡，暫未知是被槍殺還是在混亂中被踩死。

阿富汗民眾湧首都機場盼逃亡引混亂 美軍向天開槍示警 路透社︰機場最少5死【短片】